Enrico Letta: “Basta Omotransfobia!”

2 minuti di lettura

L’avevamo chiesto a gran voce, dopo il semplice retweet del mattino di un cinguettio firmato Irene Tinagli, neo vicesegretaria del Partito.

Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha commentato sui la violenta aggressione ai danni di Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio di GayNet preso a calci e pugni in metro a Roma solo e soltanto per aver dato un bacio al compagno. Via Twitter, l’ex premier ha ribadito la posizione del Pd in favore di quella legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo in attesa di calendarizzazione al Senato.

Solidarietà e vicinanza a Jean Pierre per l’intollerabile aggressione di Valle Aurelia. L’impegno del Pd contro l’omofobia e a favore del DDL Zan proseguirà con ancora maggiore determinazione. Basta!

Le parole di Letta seguono quelle di Monica Cirinnà e Alessandro Zan, di Nicola Zingaretti, Laura Boldrini, Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano, da pochi giorni eletti vicesegretari del Partito Democratico. Persino Giorgia Meloni, regina di ipocrisia, ha voluto esprimere solidarietà ai ragazzi aggrediti. Solidarietà espressa anche da Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia dalla quale ci si aspetterebbero altre prese di posizione, come sottolineato dalla senatrice Cirinnà.