Enrico Letta non molla: “Il tema dei diritti è fondamentale, avanti con il DDL Zan” – VIDEO

2 minuti di lettura

Nel corso di un lungo botta e risposta con gli ascoltatori di Radio Immagina, Enrico Letta, segretario Pd, è tornato a ribadire l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Pochi giorni dopo aver affrontato il tema su La7, Letta ha bissato, andando ancora più a fondo sull’argomento, tanto da promettere il suo massimo impegno.

Mi ha colpito anche che qualcuno del nostro partito mi abbia detto, “ma come siamo dinanzi al Covid, alla pandemia, alla chiusura e al lavoro che non c’è e tu parli di Ius Soli, di diritti, di DDL Zan”. E qui ho capito che c’è un problema nel nostro Paese. Culturale. Perché si usano questi argomenti quando non si vogliono affrontare alcuni situazioni. Perché uno dovrebbe allora teorizzare che meno parliamo di Ius Soli, di DDL Zan e di diritti, allora meglio contrastiamo la pandemia. È un discorso che non ha alcun senso, non ci sono collegamenti tra le due cose. Il tema dei diritti per noi è fondamentale, oggi e domani. È un tema non solo identitario per quello che siamo noi, è un tema di modernità del nostro Paese. Un tema per rendere il nostro Paese un Paese nel quale i diritti non sono un optional, messo lì così. La nostra battaglia su questi temi è una battaglia che continueremo con grande forza e impegno, ve lo garantisco.