Enrico Letta: “Il DDL Zan ci porterebbe nel futuro, fuori dal Medioevo” – video

2 minuti di lettura

Ospite di DiMartedì, su La7, il segretario Pd Enrico Letta ha ribadito la volontà del Partito Democratico di approvare lo Ius Soli e soprattutto la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, già approvata alla Camera e in attesa di bis al Senato.

Il presidente Draghi si è presentato con un programma, la maggioranza si è costruita sulla base di quel programma. Poi esistono, in ambito parlamentare, discussioni su questioni che hanno a che vedere con i diritti, sulle quali non ho nessuna intenzione di ammainare le nostre bandiere. Quando parlo di Ius Soli e DDL Zan, parlo di cose che porterebbero il nostro Paese nel futuro, nella modernità, ci toglierebbero dal Medioevo. Penso che anche questo sia una delle mie responsabilità.

Parole chiare subito criticate da Giorgia Meloni, regina del benaltrismo ad uso e consumo del proprio elettorato e dei propri tornaconti personali. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti attaccato Letta, cavalcando la crisi economica e sanitaria dettata dal Covid-19: “Con milioni di italiani disperati a causa della crisi e delle continue vessazioni e chiusure da parte del Governo, ecco quali rimangono le uniche priorità del Pd. Ormai hanno perso completamente ogni contatto con la realtà”.

Peccato che quasi 1000 parlamentari possano fare più cose contemporaneamente, come la signora Meloni sa. Peccato che le Commissioni servano proprio a questo. Peccato che i diritti civili dovrebbero essere sempre considerati ‘priorità assolute’, in un Paese che si definisce civile e democratico. D’altronde se i colleghi sovranisti della Lega lo scorso novembre hanno chiesto ufficialmente in Aula alla Camera il “riconoscimento della canzone « Romagna mia » quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica“, il concetto di “priorità” non dovrebbe essere tanto facilmente sbandierato da codesti signori. A volte sarebbe meglio tacere.