Euphoria 2, Rue e Jules omaggiano Brokeback Mountain e Twitter esplode – VIDEO SPOILER

2 minuti di lettura

La 4a puntata della 2a stagione di Euphoria, già disponibile su Sky in inglese con i sottotitoli in italiano, si è concessa una partenza ‘orgasmatica’. Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer) sono nel pieno di una scena di sesso, con la prima, strafatta di droghe, che spazia con la fantasia incrociando celebri scene cinematografiche. Film estremamente pop che vedono Rue e Jules ricreare momenti tratti da Titanic, Ghost e soprattutto Brokeback Mountain.

Ed è qui, dinanzi all’omaggio nei confronti di Ennis Del Mar (Heath Ledger) e Jack Twist (Jake Gyllenhaal), che i social sono esplosi, perché il tributo HBO è risultato semplicemente perfetto. Jules è sbalorditiva nei panni di Ennis, così come Rue è un Jack assolutamente convincente.

Nel corso di un’intervista con EW, Schafer ha raccontato quanto si sia divertita con la scena di apertura di questa puntata, in quanto grandissima fan del film di Ang Lee. “È stato divertente per me e Z perché abbiamo dovuto fare i nostri accenti del sud e comportarci come vecchi tizi appassiti che vivevano segretamente il loro amore”.

Nella stessa puntata tutta centrata sull’autodistruzione, il personaggio di Cal Jacobs interpretato da Eric Dane accetta finalmente e definitivamente il proprio passato, segnato da un amore nei confronti di un ex compagno di scuola mai realmente vissuto. Completamente ubriaco dopo il colpo di scena della puntata precedente, che ci ha regalato l’adolescenziale storia queer di Cal, il padre di Nate torna nel bar gay dove da liceale aveva baciato l’amato Derek. Sulle note di “Drink Before the War” di Sinead O’Connor Cal perde la testa e viene cacciato. Tornato a casa urina sul tappeto dell’ingresso e dinanzi allo sconcerto di mogli e figli racconta loro il proprio vero io. L’aver fatto sesso con donne, uomini, persone trans*. Un coming out che diventa realtà con il flaccido pene in bella vista, perché rimasto fuori dalla patta dei pantaloni una volta finito di urinare. Una scena di forte impatto emotivo e recitativo che Eric Dane riesce a rendere straordinariamente credibile, tanto da planare verso gli Emmy del prossimo anno come miglior attore non protagonista.

Cal conclude questa spettacolare esibizione di pura autodistruzione vomitando veleno su ogni membro della propria famiglia, incolpando loro per quanto sia diventato “incasinato”. Tutto questo con la storia d’amore tra Rue e Jules travolta dalla droga e dall’arrivo di Elliot, interpretato dal rapper Dominic Fike, nel frattempo fuori dal set diventato fidanzato ufficiale di Hunter Schafer. Altre 4 puntate alla conclusione di Euphoria 2, con il finale di stagione in onda il prossimo 27 febbraio 2022.

© Riproduzione Riservata