Euphoria 2, Hunter Schafer e Dominic Fike sono una coppia nella vita reale?

2 minuti di lettura

Galeotto fu il set. La seconda stagione di Euphoria, in onda da un paio di settimane su HBO Max e Sky con una prima nostra recensione già on line, si sarebbe regalata una nuova coppia. Hunter Schafer, 23enne sublime Jules Vaughn, starebbe infatti uscendo con Dominic Fike, 26enne novità di questa seconda stagione negli abiti di Elliot. La cosa curiosa è che all’interno dello show Elliot fa ingelosire proprio Jules perché legato alla compagna di quest’ultima Rue, interpretata da Zendaya. Un ‘triangolo’ di finzione che avrebbe generato reali sentimenti al di fuori del set.

Hunter Schafer e Dominic Fike sono stati infatti pizzicati mano nella mano lo scorso weekend mentre lasciavano il ristorante The Nice Guy a West Hollywood. Secondo Page Six, i due attori sarebbero stati visti “baciarsi” e “ballare” all’interno del locale, per poi essere raggiunti dai colleghi di set Jacob Elordi e Alexa Demie. Conferme e/o smentite da parte dei diretti interessati, per ora, non ce ne sono.

Tra le modelle trans* più famose al mondo, Schafer ha poche settimane fa precisato di non sentirsi del tutto lesbica, come confessato in passato: “per quanto vorrei che fosse vero, vorrei chiarire vagamente che sfortunatamente sono tipo bi o pan o qualcosa del genere”. Ancor prima di diventare celebre grazie ad Euphoria, nel 2016 Hunter ha fatto rumore per aver fatto causa allo Stato della Carolina del Nord, chiedendo l’abrogazione della legge che obbligava le persone transgender a utilizzare i servizi igienici pubblici a seconda del sesso che compare sul loro certificato di nascita.

26 anni, Dominik Fike è un rapper, con un ep e un album in studio pubblicati. Con Euphoria è al debutto in qualità di attore.

© Riproduzione Riservata