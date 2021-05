Eurovision Song Contest 2021, stasera la finale: le anticipazioni, i pronostici e la scaletta

2 minuti di lettura

Va in onda stasera, in diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam, la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. Dopo le semifinali di martedì e giovedì, oggi scendono in campo i 26 Paesi ancora in gara per l’ultimo giro di performance prima dell’elezione del vincitore. Chi riuscirà a conquistare il podio della 65esima edizione del concorso canoro? L’appuntamento per il pubblico italiano è alle 20.40, con la diretta dell’evento su Rai 1 commentata dall’inedita coppia composta da Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. La spokesperson ufficiale per l’Italia, che comunicherà in collegamento i dodici punti assegnati dalla giuria nazionale, sarà la conduttrice Carolina Di Domenico.

La scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2021 è stata già allestita e resa nota nelle scorse ore dall’EBU, l’Unione europea di radiodiffusione. La serata sarà aperta dalle fiamme infernali di Cipro, rappresentata da Elena Tsagrinou e dalla sua El Diablo, mentre si concluderà con la performance della bolognese Senhit, che partecipa per San Marino con l’esplosiva Adrenalina. I Måneskin si esibiranno per terzultimi, una posizione molto vantaggiosa secondo gli scienziati di Eurovision Song Contest. Ecco l’ordine di uscita complet0:

1 – Cipro: Elena Tsagrinou con ‘El diablo’,

2 – Albania: Anxhela Peristeri con ‘Karma’,

3 – Israele: Eden Alene con ‘Set Me Free’,

4 – Belgio: Hooverphonic con ‘The Wrong Place,

5 – Russia: Manizha con ‘Russian Woman’,

6 – Malta: Malta: Destiny con ‘Je me casse’,

7 – Portogallo: The black mamba con ‘Love Is On My Side’,

8 – Serbia: Hurricane con ‘Loco loco’,

9 – Regno Unito: James Newman con ‘Embers’,

10 – Grecia: Stefanìa con ‘Last dance’,

11 – Svizzera: Gjon’s Tears con ‘Tout l’univers’,

12 – Islanda: Daði og Gagnamagnið con ’10 Years’,

13 – Spagna: Blas Cantò con ‘Voy A Quedarme’,

14 – Moldavia: Natalia Gordienko con ‘Sugar’,

15 – Germania: Jendrik con ‘I Don’t Feel Hate’,

16 – Finlandia: Blind channel con ‘Dark side’,

17 – Bulgaria: Victoria con ‘Growing Up Is Getting Old’,

18 – Lituania: The Roop con ‘Discoteque’,

19 – Ucraina: Go_A con ‘Shum’,

20 – Francia: Barbara Pravi con ‘Voilà’,

21 – Azerbaigian: Efendi con ‘Mata Hari’,

22 – Norvegia: Tix con ‘Fallen Angel’,

23 – Paesi Bassi: Jeangu Macrooy con ‘Birth Of A New Age’,

24 – Italia : Maneskin con ‘Zitti e Buoni’,

25 – Svezia: Tusse con ‘Voices’,

26 – San Marino: Senhit con ‘Adrenalina’.

Eurovision Song Contest 2021, i pronostici sui vincitori e i meccanismi di voto

Chi sono i Paesi concorrenti su cui i bookmaker stanno scommettendo maggiormente in vista della finale? Le ultime ore sono tra le più concitate, ma stando alle ultime quotazioni SNAI i Paesi favoriti per la vittoria sono l’Italia (3,00), la Francia con Barbara Pravi (3,75) e Malta con Destiny (7,00). A seguire l’Ucraina (8,00), la Svizzera (9,00) e l’Islanda (15).

Le giurie nazionali, anche quelle dei Paesi eliminati durante le due semifinali, hanno già distribuito i loro voti nella serata di ieri, ma solo stasera renderanno note le loro classifiche. I voti dei giurati saranno aggiunti a quelli arrivati dal pubblico attraverso il televoto. Nessun paese potrà votare per il proprio rappresentante. Riusciranno i Måneskin a confermare le stime degli scommettitori?