Grande successo all’Eurovision 2023 per Loreen, la cantante della Svezia, che ha incantato tutta la Liverpool Arena con la sua performance sulle note del brano Tattoo, un vero e proprio inno dark dance-pop che parla del tenersi stretto l’amore anche quando ci si ritrova a vivere una relazione romantica travagliata.

D’altronde ogni amore è come un “tatuaggio” che resta permanente sul nostro corpo e ci segna a vita. Un messaggio profondo rappresentato scenograficamente attraverso due grossi blocchi che la opprimono e dai quali l’artista cerca, per tutta la durata dell’esibizione, di liberarsi fino a quando non ci riesce. Il tutto è reso graficamente grazie ad una vera e propria esplosione di colori che conquista lo spettatore e lo immerge nell’esibizione.

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

recita Tattoo, il brano presentato all’Eurovision 2023 da Loreen.