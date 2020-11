Fabrizio Corona: “Mai avuto esperienze gay, in Parlamento c’è una lobby gay pazzesca”

In attesa di sapere se dovrà scontare la sua pena in carcere o agli arresti domiciliari, Fabrizio Corona è stato intervistato da Moreno Pisto, per MowMagazine. Nonostante tutto, l’ex paparazzo è sempre lo stesso, anche se la sua vita appare un po’ stravolta.

Ma si crede sempre un Dio. Tanto da riprendere una dichiarazione di Belen, ovvero che lui “è come una droga“. Corona che non crede in Dio, “ma dice di essere Dio“. Lui che ha visto tutto, lui che può fare tutto. E giocando con il suo cognome, ha l’idea brillante: “Il virus sono io“.

La vita dell’ex paparazzo

Solo negli ultimi mesi ha affrontato diversi processi, è stato condannato, ed è risultato positivo al Covid 19. Ma ora, come sempre, ha una risposta per tutti. L’intervista di Pisto è a 360 gradi: parla del padre, secondo Fabrizio Corona fatto fuori dalla Rai prima per aver criticato i i politici sbagliati; da Mediaset poi, per non aver appoggiato Berlusconi. Un padre che è presente anche nella sua autobiografia, che è anche un romanzo, per il quale ha spiegato:

La mia vita è un romanzo che non ha mai fine. Non ti dico quello che è successo nell’ultimo mese.

E incalzato da Pisto, spiega cos’è stato per lui quest’ultimo mese:

Il video pubblicato su Instagram della mia ex moglie, dove la minaccio, l’indomani mattina dovevo andare in tribunale per un processo molto importante dove mi dovevano togliere 9 mesi, la sera sono tornato a casa e avevo 39 e mezzo di febbre, poi mio figlio Carlos ha avuto una crisi ed è scappato di casa per un giorno, il giorno dopo mi hanno condannato, poi ho preso il Covid, mia madre è stata ricoverata in ospedale, Carlos ha preso il Covid, poi io sono andato dalla D’Urso per difendermi, mi sono arrivate tre denunce gravi, mi ha fatto causa anche Mediaset, hanno parlato di me Vanity Fair, Il Giornale, il Corriere della Sera, Walter Siti, Giletti e andrò da Fazio.

La lobby gay della politica, secondo Fabrizio Corona

Sempre senza peli sulla lingua, si scaglia sui politici, e sulla magistratura cattiva che lo ha condannato così tante volte:

Una volta il potere era in mano ai politici, ma i politici che abbiamo ora sono le persone meno potenti che esistono sulla faccia della terra. Sono tutti gay. Dinne uno, ed è gay. In Parlamento c’è una lobby gay pazzesca. Adesso il potere è la magistratura.

Mentre su Salvini:

La persona più inutile che esista sulla faccia della terra, nessuno si ricorderà di lui.

E le sue esperienze omosessuali

L’intervistatore arriva alla domanda scottante: “Mai avuto esperienze omosessuali?”

Sono stato fidanzato con 3 o 4 lesbiche, ho fatto tantissime esperienze sessuali strane, a Miami andavo nella casa di Versace e tu non puoi avere idea di cosa succedeva lì, orge con donne, uomini, non ne hai idea. Ma rapporti gay mai. Gli omosessuali li ho sempre usati, come ho usato tutti quanti, sempre.

E il Covid?