Carlos Maria, il figlio di Corona e Nina Moric sui social: “se non avete le palle siete delle ch*cche” – video

18 anni appena compiuti, Carlos Maria è il figlio avuto da Nina Moric con Fabrizio Corona. Da mesi al fianco del padre costretto ai domiciliari, il giovanissimo Carlos si è concesso una Instagram Stories a dir poco evitabile nella sua gratuita omofobia.

“La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle siete delle checche!“, tuona il neo maggiorenne, che a seguire pubblica un’altra storia involontariamente in linea con quanto detto precedentemente. “Mio nonno era un grande giornalista. Mio padre ne capisce più di tutti di giornalismo. Mio zio Fede è un grande giornalista. Io sto crescendo e sono preoccupato per quello che leggo su tutti i mezzi di informazione“.

A giudicare dal linguaggio utilizzato sui social, con 190mila follower personali da sommare al milione e passa di papà Fabrizio che ha riconvidivo la storia, il giovane Carlos dovrebbe preoccuparsi anche delle parole che escono dalla propria bocca. Perché come lo zio giornalista potrà insegnargli, le parole hanno un peso, sono importanti, hanno uno specifico significato e il loro utilizzo deve essere sempre soppesato. Soprattutto quando si parla a così tante persone. Carlos è giovane, giovanissimo, e a quell’età è concesso sbagliare, ma fare un passo indietro e chiedere scusa è sinonimo di intelligenza.