Per l’estate 2022 lo swimwear maschile è queer, genderless, sexy

4 minuti di lettura

Lo swimwear da uomo si fa sempre più queer, fluido, senza smettere di essere audace e senza rinunciare a un certo mood sexy: del resto la spiaggia è (anche) corpo. E oggi i corpi, nella bellezza delle loro imperfezioni e diversità, si mostrano senza timore. Proud.

Se un tempo i brand più amati erano Pump!, Supawear, AussieBum, Andrew Christian e Addicted (quest’ultimo ha anche un profilo su Onlyfans), oggi i gusti muovono verso più fluidi design, la sensualità non è necessariamente muscoli e dimensioni: insomma anche per i costumi da bagno una certa mascolinità è ormai fuori tempo massimo.

Ludovic de Saint Sernin

Il brand che ha raggiunto il maggior successo è Ludovic de Saint Sernin (qui vi avevamo parlato della sua campagna con Sean Ford ndr). Il designer francese, con un passato da Dior, Saint Laurent e Balmain, nel 2017 fonda il suo marchio dall’immaginario romantico e sensuale. Sempre presente nel calendario della Fashion Week di Parigi con proposte innovative e avanguardiste, Ludovic de Saint Sernin racconta un uomo libero, sexy e sensuale e così nel 2020 arriva la prima linea di costumi di lusso (ve l’avevamo segnalato qui). E oggi lo swimwear di LdSS sembra essere nei nostri desiderata grazie alla sua cura dei dettagli, la sensualità minimale delle linee e la libertà che dona al corpo.

Utierre

In gran voga anche anche Utierre. La griffe è stata fondata dallo stilista Oscar Utiérre e non comprende solo una linea di costumi ma anche underwear, top, vestiti e accessori tutto rigorosamente genderless. Lo swimwear è molto rappresentativo del brand, poiché inserisce nei costumi alcune caratteristiche chiave del marchio. Questi vanno dai semplici brief in nylon-spandex fino ad arrivare ai chain thong , passando per i costumi con l’hardware.

Average Citizen

Realizzati a Los Angeles in varie colorazioni con clip in acciaio su uno o su entrambi i lati, tagli netti ma rough, tessuti velati, clip in acciaio stile army.

KVRT STVFF

Dall’estetica sporty e semplice, e con una vena di provocazione, sono invece i costumi da bagno di KVRT STVFF. Il brand spagnolo nasce nel 2018 con l’obiettivo di ridisegnare la sensualità maschile tramite indumenti e underwear da palestra. Successivamente approda al mondo dei costumi senza dimenticare il DNA sportivo. Semplici brief dal taglio sensuale, ma anche thong in diverse colorazioni.

Patrick Church

Magnifica scena pop genderless per il bagno di stampe dell’artista Patrick Church. Brief, thong e bodyswim dall’anima gentile, romantica, sgambatura audace e ironia a fior di pelle.

Amir Slama

Tagli minimal, cut-out decostruiti e vestibilità slim. Amir Slama riesce a dare un tocco di eleganza allo swimwear.

Rufskin

Rufskin propone un mix tra underwear e swimwear. I jockstrap diventano costumi da bagno dai colori neon. Dalla linee più classiche e sensuali sono invece i brief arricchiti da una chiusura a clip con lembi di tessuto a incrocio sulla vita. Ma è dall’unione del costume a tanga e del semplice speedo che nasce il costume più fluido del brand. Una sovrapposizione di due costumi che imprime un look sexy e insieme minimal con la lo slip svasato che disvela un tanga.

Effenberger

Effenberger couture per i suoi costumi da bagno gioca con due lunghi lacci. Si possono girare attorno alla vita o addirittura sulla lunghezza della gamba, creando così infiniti styling. Le stampe sono divertenti, colorate, vere e proprie tavolozze di ironia. In collezione anche i super sexy bodysuit impreziositi con perle da usare anche come costumi da bagno.

SYS company

Chi ama i bodyswim, i dettagli asimmetrici, i fit aderenti e il blu elettrico, non può fare a meno di SYS company. Marchio fondato dal designer Leil Bomberg che gioca con la tipica silhouette maschile e femminile, questa volta stravolgendole e offrendo una nuova lettura ai costumi da bagno: più sexy, queer e outstanding.

Charlie by Matthew Zink

Ispirazione da un’estetica sporty di lusso i costumi da bagno di Charlie by Matthew Zink. Si va dai semplici short fino ai lifeguard brief, passando per dei tanga super sexy composti solo da un filo. Per sentirsi nudi in spiaggia.

Flavio Marcelli