“Ciao a tutti, eccomi qui dopo una lunga assenza e un periodo in cui non mi avete visto proprio in forma. Eccomi qua a raccontarvi cosa mi è successo“, con queste parole il rapper Fedez è tornato sui social per dare sfogo ai suoi pensieri dopo circa un mese di alti e bassi che lo hanno visto prima al centro dell’attenzione per il bacio con Rosa Chemical, poi per la presunta crisi sentimentale con la moglie Chiara, poi ancora per l’accesa discussione con Mario Giordano e infine per la balbuzie delle ultime settimane.

“Innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza e in seconda istanza ci tengo a raccontarvi quello che mi è successo perché ogni giorno escono notizie su di me e la mia famiglia che non sono propriamente vere“, ha dichiarato Fedez sulle sue storie di Instagram con un mezzo sorriso sul volto e un atteggiamento più pacato rispetto a quello mostrato nelle ultime occasioni.

Storie sofferte con le quali Fedez ha ancora una volta messo in mostra le sue fragilità: “Purtroppo devo partire da un po’ indietro, da quando mi hanno diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sono affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi, fino a quando non ho provato uno che non era indicato per me“.

“Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto“, ha dichiarato il rapper con gli occhi lucidi prima di soffermarsi sulle difficoltà provate nell’ultimo periodo per via della sua disattenzione nei confronti della propria salute mentale.

“[questo antidepressivo, ndr] mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti, fino al punto di crearmi dei tic alla bocca da impedirmi di parlare in maniera libera. Avendomi dato questo farmaco degli effetti collaterali molto forti, ho dovuto sospenderlo senza scalarlo e solitamente non si fa questa cosa a meno che non ci siano rischi importanti, come nel mio caso. Ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e ciò mi ha provocato l’effetto rebound“.

Ecco dunque svelato il motivo delle difficoltà provate nelle ultime settimane da Fedez: l’utilizzo di psicofarmaci non adatti alla sua situazione di salute che ne hanno compromesso l’utilizzo degli arti e la facoltà di parola.

“Oltre a darmi un’annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito di camminare per diversi giorni, vertigini molto forti, mal di testa, nausea, non una bella cosa, che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro“, ha proseguito il marito di Chiara Ferragni su Instagram.

“Per questo non sono stato presente alla presentazione di LOL e al processo per la strage di Corinaldo. Ad oggi non sono al 100%, ho ancora le vertigini e sudorazioni pazze, ma giorno dopo giorno miglioro“, ha dichiarato Fedez provando a tranquillizzare tutti i suoi fan e allo stesso tempo a placare le diverse voci apparse nelle ultime settimane sui social in merito al suo rapporto con la stampa.

Con le sue storie, Fedez ha poi voluto mandare un messaggio di speranza ed è tornato a parlare dell’importanza di prendersi cura di sé e della propria salute mentale: “Per quanto questo periodo sia stato infelice, mi ha fatto capire tante cose: quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale, sulla mia famiglia e su mia moglie che in questo periodo se ne sono state dette di ogni ed è stata l’unica persona che è stata vicino a me e mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di m***a mediatica immeritata“.

“Il mio consiglio è che qualsiasi evento traumatico della vostra vita possa accadere, prendetevi cura della vostra salute e delle vostre ferite e se non lo farete saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate“, ha concluso il rapper consigliando a tutti i suoi seguaci di non trascurare mai la loro salute fisica e mentale.

“Per me prendermi cura della mia saluta mentale significa prendermi cura di tutti i miei traumi senza cercare scorciatoie. Non fatelo perché possono farvi male“.

Infine, il rapper ha voluto ringraziare pubblicamente la moglie Chiara Ferragni, smentendo dunque categoricamente la tanto chiacchierata crisi matrimoniale di cui tanto si parlava dalla serata finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo: “Voglio ringraziare mia moglie ancora perché ha dovuto badare ad una famiglia intera e a me, sono un uomo fortunato“.

