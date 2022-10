Ferzan Ozpetek, arriva il nuovo film. Sceneggiatura pronta e ciak imminente

2 min. di lettura

Dopo il boom de Le Fate Ignoranti – la Serie su Disney+, con 2a stagione data per certa ma ancora non ufficializzata dal colosso streaming, Ferzan Ozpetek è pronto a tornare sul set. Come annunciato mesi or sono, il regista de La Finestra di Fronte ha svelato sui social l’imminente primo ciak, con sceneggiatura pronta.

Progetto assolutamente top secret, per il momento, con titolo, sinossi e cast rigorosamente taciuti. Tra le storie sociale del regista un’immagine di lavoro, con la produzione attorno ad un tavolo e uno script aperto, con sopra scritto semplicemente “Ozpetek”. Sempre su Instagram, Mara Venier ha condiviso un video al fianco del regista, parlando di riunione ‘segreta’, tra ricche risate e cuoricini. Che la signora della domenica possa tornare alla recitazione?

Lo stesso Ferzan, pochi mesi or sono, aveva annunciato l’imminente nuovo film, via Ansa: “La Warner voleva uscire per Natale, ma ho chiesto di posticipare il set a ottobre. Voglio passare l’estate in serenità e poi con la guerra non si sa che cosa accadrà”. “Siamo ancora in fase assolutamente di scrittura, ma lo girerò a Roma o comunque in Italia“.

Instancabile, Ozpetek sta scrivendo anche un nuovo romanzo, dopo il boom di Come un respiro, pubblicato nel 2020 da Mondadori. Sarà il 4° romanzo per Ferzan, dopo Rosso Istanbul, poi adattato anche per il grande schermo, e Sei la mia vita. Il suo ultimo film, La dea fortuna, è uscito in sala pochi mesi prima che il Covid-19 entrasse nelle nostre vite, incassando oltre 8 milioni di euro, con due David, 3 Nastri e due Ciak d’oro vinti.

