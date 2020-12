Forza Nuova, militanti condannati per il finto funerale ai danni di una coppia gay unita civilmente

Il 5 febbraio del 2017, come dimenticarlo, a Cesena militanti di Forza Nuova inscenarono un funerale come forma di protesta per un’unione civile. Ebbene oggi è arrivata la sentenza del tribunale di Forli, con il giudice che ha escluso l’imputazione di istigazione e propaganda all’odio ma condannato i militanti di estrema destra per diffamazione. Riconosciuti alle associazioni costituite parte civile come Arcigay Rimini 1000 euro ciascuna, oltre a 2000 euro di multa per ogni imputato, il risarcimento delle spese processuali e 5000 euro per Matteo e Marco, coppia all’epoca sbeffeggiata da questi personaggi, giustamente trascinati in tribunale. Totale, circa 30.000 euro. Nel finto e indecente funerale si annunciava la “distruzione dell’Italia”, con tanto di finti manifesti mortuari.

Pur avendo l’ufficio del Pubblico ministero seguito la linea di Arcigay Rimini (rappresentata dell’avvocato Christian Guidi del Foro di Rimini Guidi Studio Legale), perfino citandone la memoria presentata in cui si sosteneva che la discriminazione omofobica nel fenomeno “razzismo”, il tribunale non ha sostenuto questa interpretazione. Non a caso Arcigay Rimini parla oggi di “vittoria agrodolce”.