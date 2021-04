Francis Lee ritrova Josh O’Connor di God’s Own Country per un film “horror queer”

2 minuti di lettura

Quattro anni dopo La terra di Dio – God’s Own Country, meraviglioso film a tematica gay ammirato e premiato in tutto il mondo, Francis Lee ha annunciato che ritroverà Josh O’Connor, protagonista del film del 2017, in un nuovo progetto.

Lee, da poco tornato in sala con Ammonite, ne ha parlato ad Esquire. Da sempre dichiaratamente innamorato del genere horror, il regista inglese ha svelato che darà forma ad un “horror a tematica queer“, con protagonista “un giovane triste e solo in un’epica landa selvaggia“.

Via Metro Weekly, ha fornito maggiori informazioni sul film in arrivo.

Si tratterà di relazioni umane intime e profonde, ancora una volta. È un film d’epoca, ma ambientato nel XX° secolo. Ed è un film dell’orrore. Tratterà alcune cose fondamentali sull’essere queer. E spesso non in modo molto positivo. Quindi sarà davvero affascinante parlarne quando sarà finito.

Oggi 30enne, Josh O’Connor deve molto a Lee, che lo portò al decollo proprio con La terra di Dio, con cui vinse un British Independent Film Awards come miglior attore. Nell’ultimo anno, poi, Josh è stato un impeccabile Carlo d’Inghilterra nella 4a stagione di The Crown, tanto da vincere un Golden Globe come miglior attore in una serie drama. Negli ultimi mesi Josh ha girato Mothering Sunday di Eva Husson, drama in cui reciterà al fianco di due premi Oscar come Olivia Colman e Colin Firth.

La terra di Dio, all’epoca definito il Brokeback Mountain del cinema inglese, vede O’Connor interpretare Johnny Saxby, venticinquenne dello Yorkshire, allevatore di pecore. Ha sacrificato gli studi e un lavoro sicuro in città per gestire la fattoria di famiglia dopo che suo padre Martin è rimasto invalido. Johnny conduce una vita dura e piena di sacrifici, sfogandosi solamente con birre e sesso occasionale. Con l’avvicinarsi della stagione dell’agnellatura, il padre decide di assumere Georghe, un immigrato rumeno, per aiutare il figlio già provato dal duro lavoro. Inizialmente Johnny si dimostra restio nei confronti di Georghe, ma ben presto il nuovo arrivato si dimostra un valido aiuto e tra i due nasce un forte legame. Un sentimento che segna una svolta nella vita di Johnny.