Funko Pop e Disney, ecco le nuove collezioni rainbow a sostegno del Pride

2 minuti di lettura

Ormai celebri anche in Italia, le pop figure di Funko POP si sono tinte di rainbow in vista del Pride Month. Funko ha infatti annunciato il proprio supporto al progetto It Gets Better, organizzazione no-profit che punta ad “elevare, responsabilizzare e connettere i giovani LGBTQ + in tutto il mondo”.

Una collezione coloratissima che vede alcuni famosissimi personaggi Disney dipinti d’arcobaleno, ovvero Topolino, Minnie, Pippo, Stitch, Wall-E, Deadpool, il mitico Stormtrooper e BB-8 di Star Wars, e Tina Belcher di Bob’s Burgers.

La nostra Pride Pop! Collection è una celebrazione dell’inclusività e dell’accettazione. Funko sostiene la comunità LGBTQ + e rifiuta l’intolleranza e la discriminazione. In Funko, il divertimento è per tutti!

Parte dei proventi andranno proprio al progetto It Gets Better. Anche The Walt Disney Company, al fianco di Pop! nella realizzazione di questa collezione Pride, donerà parte dei proventi ad organizzazioni LGBT, oltre ad aver presentato una sua nuova collezione.

T-shirt, ventagli, mascherine anti-covid, cappellini, borse, felpe con cappuccio, cover per telefono, spille, ciabatte, calzini, sandali, calzini, leggings e che più ne ha più ne metta.