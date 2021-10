Gabriel Garko: “Sono stato molestato da bambino, minacce di morte dopo il coming out”

2 minuti di lettura

Ad un anno dal coming out al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko è tornato in qualità di ospite a Verissimo, confessando molestie passate. “La prima volta che mi è capitato avevo nove anni. Non è arrivata fino alla fine, ma è stata la più violenta“, ha confessato l’attore, poi ancora una volta molestato all’età di 16 anni, da un uomo sposato. “Quel giorno ho iniziato a fumare, nonostante odiassi le persone che fumavano”. “Ero molto agitato, non sapevo che fare, così ho comprato il primo pacchetto di sigarette”. “Non ho denunciato e non ne ho mai parlato con nessuno, neanche a mia madre”. “La prima volta è stata proprio nel libro“, ha precisato l’attore, minacciato di morte sui social dopo il coming out.

Dopo aver ribadito l’intenzione di voler diventare padre, Gabriel ha confermato anche il proprio attuale stato sentimentale. “Non sono single, ho una storia, ma lui non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello. Si tratta di un ragazzo di 36 anni e la storia con lui è partita subito molto bene”. Un uomo con cui costruire una famiglia, con un figlio: “Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo”, ha continuato Garko, che avrebbe quindi voltato pagina dopo la storia d’amore con Gaetano Salvi, 23enne.

Gabriel ha poi affrontato i rumor che da anni parlano di presunti ritocchini estetici e l’argomento ‘popolarità’, che a suo dire “si misura” in base a “quante persone ti odiano. Quindi facciano pure. Ormai non c’è più nessuno che è veramente come è, grazie anche soltanto ai filtri di Instagram. Grossi interventi al viso in verità non ne ho mai fatti, né alle labbra né agli zigomi”.

Nel corso di Verissimo Silvia Toffanin ha intervistato anche Alessandro d’Amico, ex corteggiatore di Alex Migliorini che ha donato il proprio rene alla sorella.