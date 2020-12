Gabriel Garko ha presentato Gaetano Salvi in famiglia: sarà presto unione civile?

Secondo quanto riportato da Diva e Donna, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Gabriel Garko e Gaetano Salvi, di 23 anni più giovane. Fatto coming out in diretta tv, il divo della fiction italiana ha presentato il giovane campano in famiglia, con il settimanale che ha pubblicato le immagini della coppia insieme alla mamma di Gabriel, Isabella.

I tre sono stati paparazzati a pranzo fuori, nel centro della Capitale, tra sorrisi, le inevitabili mascherine e confidenze. Gabriel Garko, come da lui stesso rivelato, si è dichiarato in famiglia anni e anni or sono, tacendo la propria omosessualità solo in pubblico, indossando una maschera ad hoc per continuare a lavorare, a produrre fiction interpretando l’immancabile latin lover. In famiglia Garko non ha mai avuto problemi.

A detta di Diva e Donna, Gabriel e Gaetano (qui la gallery IG), 23enne che vive in Brianza perché dipendente all’aeroporto di Malpensa, starebbero pensando addirittura ad un’unione civile, da celebrare magari nell’estate 2021, con le attuali stringenti restrizioni da Covid-19 probabile lontano ricordo. Nel passato di Garko, come confessato in tv, una storia d’amore segreta con tale Riccardo, durata undici anni, e quella con Gabriele Rossi, durata 3 anni.