Gabriel Garko confessa: “Sono innamorato, vorrei un figlio”

È passato un anno dal tanto chiacchierato coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip. Il famigerato ‘segreto di Pulcinella’ svelato in diretta televisiva, con il 49enne attore tornato a parlare dalle pagine di FQ. Intervistato da Francesco Canino, Garko ha rbadito che potendo entrare in una macchina del tempo quel coming out pubblico l’avrebbe fatto molto prima, evitando decenni di maschere faticosamente indossate, ma “tornare indietro non si può“.

“Se due mesi prima mi avessero detto che lo avrei fatto al Gf Vip avrei risposto: “Siete pazzi”“, ha ricordato Garko. “Non volevo farlo, poi è scattato il click e ho pensato: i giochi sono finiti. Si continuavano a dire cose false su di me e io non volevo essere trascinato in situazioni che per anni mi hanno portato solo sofferenza“. Ora, dopo 4 anni di ‘stop’, Gabriel potrebbe tornare a recitare, con un dolce ricordo legato a Ferzan Ozpetek: “Ha visto qualcosa in me che gli altri non hanno visto. In pochi mi hanno creduto come attore, lui sì. Mi piace il suo coraggio e ci lavorerei ancora domani mattina“. Niente serie delle Fate Ignoranti, per lui, ma Garko è sicuro che la grande occasione della sua carriera debba ancora arrivare: “Voglio stupire il pubblico, voglio fare cose completamente inaspettate. Basta scene di sesso, docce e nudo“. Spaventato dalla malattia e non dalla vecchiaia, il divo ha negato ritocchi estetici, “contrariamente a ciò che dicevano di me in tv commentatori e commentatrici dall’alto delle loro labbra a canotto“.

Attualmente felicemente innamorato, per la 3a volta in tutta la sua vita, Gabriel ha infine confessato i suoi due grandi sogni. Il primo, “il momento in cui non sarà più necessario fare coming out, etichettare le persone, guardare il mondo con la lente della normalità. Normale è una parola che detesto“. E a seguire uno molto più personale e privato: “Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente“.