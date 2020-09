Gabriel Garko, le reazioni ‘vip’ al suo coming out

Ha fatto clamore, per quanto fosse il ‘segreto di Pulcinella’, il coming out di Gabriel Garko andato in onda e in diretta tv al Grande Fratello Vip. Sabato prossimo l’attore entrerà nei dettagli di questa mancata verità sopportata per 20 anni dallo studio di Verissimo, ma nel frattempo il web è esploso nel momento in cui Garko, in lacrime e tremante, ha confessato di non riuscire più ad “indossare una maschera”.

“C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare…trovò il sentiero della Giustizia”, ha scritto sui social Gabriele Rossi, per anni definito ‘l’amico speciale di Garko’. “Grande fratello, evviva la libertà”, ha commentato Eva Grimaldi, sua storica ex che solo un paio d’anni fa ha seguito l’identico percorso di Gabriel, facendo coming out all’Isola dei Famosi. “Ti voglio bene, Gabriel. Stasera sei stato grandissimo”, ha scritto Rita dalla Chiesa, con Imma Battaglia che ha proseguito con un sincero “Forza Gabriel io ti voglio bene e sarò sempre al tuo fianco. Semplicemente emozionante! Finalmente liberiiiiii!!”.

“Che bella la libertà (e la verità). Ti auguro il meglio Gabriel”, ha scritto Giorgia Luzi. “La verità vince sempre su tutto!!”, ha continuato Alex Belli, seguito da Giusy Versace: “non si può fingere per compiacere o nascondersi per timore di essere giudicati, mai! Vivere vuol dire essere liberi di scegliere, di pensare, di agire… e anche questo richiede coraggio. Tu, questo coraggio, lo hai tirato fuori con grande garbo! CHAPEAU“.

Un coming out che ha raccolto anche critiche, perché Gabriel sarebbe stato troppo criptico, spalmando le sue confessioni su più trasmissioni, perché “tutti sapevano”, perché ha “mentito” per anni. Ma non esiste il manuale per il coming out perfetto. Ogni coming out è diverso da un altro, perché personale, intimo. Ciò che accomuna tutti i coming out è quelle sensazione di libertà che pochi istanti dopo divampa nel petto, quel peso a lungo sopportato e ora finalmente abbandonato. Gabriel Garko spiegherà i motivi del “perché sia stato un segreto”. L’ha precisato, l’ha ribadito. Nessuno dovrebbe permettersi di giudicarlo per modi e tempistiche. Il coming out è liberazione, lacrime, sorrisi, il coming out è verità, bellezza, sempre.