Gabrielle Union ed Eva Longoria in una romantica commedia matrimoniale LGBTQI*

Gabrielle Union ed Eva Longoria produrranno e reciteranno in una romantica commedia matrimoniale LGBTQ+. A darne notizia l’ex modella, madre di una bambina transgender e a breve nelle sale in quanto doppiatrice del lungometraggio animato Strange World – Un mondo misterioso.

Il progetto è attualmente senza titolo, ma Gabrielle ed Eva interpreteranno le due suocere dei rispettivi sposi. Celebre Gabrielle Solis nella serie TV Desperate Housewives, Longoria è sposata con José Antonio Baston, produttore televisivo, con cui ha avuto un figlio, Santiago Enrique, nel 2018.

Gabrielle sta inoltre lavorando ad un altro film LGBTQ+, Got To Be, che segue tre adolescenti del Rhode Island in viaggio verso New York per partecipare al loro primo Pride. Union ha sottolineato come per lei sia fondamentale avere attori dichiaratamente LGBTQI+ nel cast.

Strange World – Un mondo misterioso, nuovo classico Disney, presenterà il primo personaggio animato dichiaratamente gay dello studios, con Union negli abiti di sua madre.

