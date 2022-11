Strange World, confermato il primo storico personaggio gay in un film animato Disney

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo i rumor dei mesi scorsi, l’epocale conferma. In Strange World – Un Mondo Misterioso, lungometraggio animato in arrivo il 24 novembre prossimo nei cinema d’Italia, ci sarà il primo storico personaggio dichiaratamente gay di un classico animato Disney. Se Jake Gyllenhaal presta la propria voce a Searcher Clade, Gabrielle Union indossa gli abiti di sua moglie, mentre Jaboukie Young-White quelli di loro figlio Ethan, che vivrà una romantica storia d’amore con un altro adolescente in un misterioso pianeta chiamato Avalonia.

Ethan, spensierato ragazzo con sete di vita, si infatua di Diazo, giovane che incontra casualmente mentre la sua famiglia cerca di salvare il mondo.

“La sua omosessualità è una parte di lui. È anche audace e selvaggiamente empatico, motivo per cui diventa una specie di ambientalista nel nostro film“, ha detto il regista Don Hall a Variety. Gabrielle Union, madre di una bambina trans nella vita reale, Zaya Wade, ha sottolineato come non ci sia bisogno di “normalizzare” un bel niente.

“La gente continua a usare la parola “normalizzare”, ma non c’è bisogno di normalizzare la normalità”, ha detto a Variety. “Lo è e basta. Qui c’è una famiglia amorevole che è incredibilmente favorevole all’identità del proprio bambino”.

Young-White, che presta la propria voce all’adolescente, è rimasto piacevolmente colpito da come sceneggiatori e regista non abbiano “forzato” l’orientamento sessuale di Ethan. “È un po’ così com’è”. Semplicemente, normalmente. Ethan perde la testa per il coetaneo Diazo. Nè più, nè meno.

Il 2022 verrà ricordato come l’anno dell’animazione Disney che osa, spingendosi oltre certi limiti per 100 anni rimasti intatti. Turning Red si è concesso il ritratto di una ragazza che ha le mestruazioni per la prima volta. Lightyear della Pixar ci ha regalato la prima storica coppia lesbica di un film animato, composta da Hawthorne (Uzo Aduba) e l’amata Kiko. Ora la svolta epocale con il 61° classico Disney.

Strange World, che recensiremo in anteprima la prossima settimana, viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione. Alla regia troviamo Don Hall, premio Oscar con Big Hero 6 visto all’opera anche con Raya e l’ultimo Drago), e Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago).

© Riproduzione Riservata