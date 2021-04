50 anni di Giorgia, tra le voci più straordinarie d’Italia

3 minuti di lettura

È una cantante di grande talento e dalla voce inconfondibile, capace di passare dal pop al soul, fino al contremporary R&B senza nessuna difficoltà. Giorgia è da tutti riconosciuta come una delle artiste più amate d’Italia. Un successo del tutto meritato, non solo per quella sua straordinaria estensione vocale, ma anche perché Giorgia è stata capace di cantare l’amore in tutte le sue forme, sperimentato testi e sonorità senza perdere la sua identità. E questa particolarità ha reso celebre la sua immagine nel mondo della musica.

All’anagrafe è Giorgia Trodani e il 26 aprile, in un momento assai difficile per il settore e per gli eventi dal vivo, l’arista di Roma spegne le sue prime 50 candeline. Solo in Italia, nel corso della sua carriera che ha attraversato più di 20 anni, ha venduto più di 7 milioni di dischi. Sono 12 gli album di studio, due le raccolte e 2 quelli registrati in live.

Ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, ottenendo il primo posto nella categoria Big. Poi ha trionfato ben 14 volte agli Italian Wind Music Awards e ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello. Nel giorno del suo compleanno festeggiamo Giorgia con le sue hit più celebri. Per voi, e secondo il nostro sindacabile giudizio, ne abbiamo selezionate ben 5. Certo, condensare la sua carriera in appena cinque canzoni non è facile. Questi, sicuramente, sono i brani che più hanno rappresentato Giorgia nel mondo della musica di ieri e oggi.

Come Saprei









Con un brano co-scritto da Eros Ramazzotti, Giorgia trionfa al Festival di Sanremo del 1995 vincendo pure il premio della Critica. Dopo il successo ottenuto con E poi… con cui si era presentata alle Nuove Proposte, torna l’anno successivo sul palcoscenico dell’Ariston più sicura di sé. Come saprei, ballata romantica e intensa, diventa poi una delle sue hit di maggior successo che la consacrano a regina della musica italiana.

Girasole









Girasole, canzone estiva dalla tonalità allegre e divertenti, permette all’artista di esplorare nuovi orizzonti musicali, confermando le doti di cantante versatile e di gran talento. Il brano è estremamente pop, ma convince comunque il suo pubblico di affezionati. Resta in classifica per oltre un anno e, dopo Girasole, pubblica anche Parlami d’amore e Il Cielo in una Stanza, che ri-arrangia una storica hit di Gino Paoli.

Di Sole e di Azzurro











È con un brano di Zucchero che torna a Festival Di Sanremo del 2001. Un brano che non avrebbe bisogno di presentazioni. Bello e toccante, mette in mostra tutta la voce di Giorgia. Arriva al secondo posto, scalzato da Luce (Tramonti a Nord-est) di Elisa. La canzone è contenuta nell’album Senza Ali. Nel 2002 è stata utilizzata anche per uno spot francese della pasta Barilla.

Gocce di Memoria











Con questo brano, nel 2003, vince un Nastro d’argento per la Migliore Canzone Originale. Giorgia si fa strada anche nel cinema, prestando la sua voce alla colonna sonora de La Finestra di Fronte, film di Ozpetek con Raul Bova e Giovanna Mezzogiorno. La canzone ha un’impronta molto personale, che racconta dell’importanza dei ricordi in grado di ricongiungerci le persone che sono entrate nella nostra vita. Un brano che omaggia Alex Baroni, ex compagno di Giorgia scomparso nel 2002 per un incidente stradale

Vivi davvero











Poi arriva il momento di mettere un punto e fare il sunto della sua carriera. Con il primo Greatest Hits, dal titolo Le cose non vanno mai come credi, Giorgia decide di prendersi una pausa e tastare nuovi orizzonti musicali. Vivi Davvero, inedito incluso nell’album insieme a Marzo, è uno straordinario successo di pubblico. Il singolo, infatti, raggiunge la numero due delle classifiche diventando la canzone più venduta dell’anno. Il suo primo best of è dedicato ad Alex Baroni. Da qui in poi, Giorgia ha continuato a suonare, spingendosi verso nuove imprese di grande successo, come Ladra di Vento e Stonata del 2007.