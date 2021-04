Giulia Salemi “pietrificata” dalla storia di Malika: “Nel 2021 dobbiamo assistere ancora a tutto ciò?” – VIDEO

2 minuti di lettura

Ex concorrente del GF Vip ma soprattutto influencer da un milione e mezzo di follower Instagram, Giulia Salemi si è detta sconvolta dalla storia di Malika Chalhy, 22enne cacciata di casa e minacciata di morte dalla mamma solo perché lesbica.

“Sono senza parole, nel 2021 dobbiamo assistere ancora a tutto ciò? Una ragazza di 22 anni deve pagare, essere rinnegata e cacciata di casa dalla “FAMIGLIA” per il suo orientamento sessuale?“, ha scritto Giulia su Instagram, prima di commentare il servizio andato in onda ieri sera a Le Iene.

Sono pietrificata, non pensavo che una madre potesse spingersi fino a questo punto con le parole, con un linguaggio verbale che neanche al tuo peggior nemico ti rivolgi a questo modo. Una bassezza, una piccolezza umana. I figli non chiedono di essere messi al mondo, ma i genitori sono tenuti ad amarli per quello che sono. Forza Malika siamo tutti con te, l’Italia ti sostiene e lotta per la tua libertà, la tua felicità. Questa madre, questa famiglia dovrebbe farsi un’esame di coscienza, perché nel 2021 è squallido questo sipario a cui stiamo assistendo.

Proprio il servizio de Le Iene ha contribuito a far schizzare la raccolta fondi nata on line per aiutare Malika a rifarsi una vita. Dai 38.000 euro di ieri siamo passati ai quasi 100.000 euro totali di oggi. Segno di un Paese che dice davvero no all’omotransfobia, mettendo mano anche al proprio portafoglio.