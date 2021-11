Giulia Talia è la prima aspirante Miss Italia dichiaratamente lesbica

2 minuti di lettura

Ha 24 anni, una laurea in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha appena concluso un master in interior design e la sera lavora come hostess in un locale. Giulia Talia è stata eletta Miss Cinema Roma 2020 e ora sogna di rientrare tra le venti finaliste che si contenderanno il titolo di Miss Italia 2021, concorso da tempo (giustamente) cancellato dalla tv generalista nazionale. Lo scoprirà domani. Giulia anche potrebbe rientrare tra le dieci ragazze che correranno per il titolo di Miss Italia Social. Nell’attesa ha già fatto la storia, in quanto prima aspirante miss dichiaratamente lesbica. Talia è infatti felicemente fidanzata con Barbara, con la quale convive da quasi 3 anni e con la quale ha posato per il calendario del 2022 del Codacons.

“Partecipo alle prefinali nazionali di Miss Italia perché credo sia un importante mezzo mediatico per eliminare ogni forma di pregiudizio e mandare un messaggio positivo”, ha commentato Giulia sui social. “Non bisogna mai aver timore di mostrarsi per ciò che si è realmente per paura del giudizio degli altri”. Giulia e Barbara hanno ampliato la loro famiglia adottando un cagnolino al canile, con famiglia ed amici che hanno aiutato Talia ad accettarsi e ad aprirsi. “Grazie a loro riesco a parlare della mia relazione con una donna, senza più timore di non essere accettata, senza paura di un giudizio negativo da parte degli altri. Non si può percorrere la propria vita rincorrendo una qualsivoglia forma di accettazione da parte di altre persone che magari non avverrà mai. Spero di far arrivare questo messaggio a persone anche lontane da me, essere una forma d’aiuto o di informazione“.

Al Corriere della Sera Giulia ha raccontato come abbia conosciuto Barbara: “in un locale con amici, un mese dopo eravamo a Santorini per un weekend e sette mesi dopo convivevamo“. Un vero e proprio colpo di fulmine, dopo una lunga storia d’amore con Andrea e la scoperta del proprio orientamento sessuale. Anche il coming out in famiglia è stato una diretta conseguenza dell’amore per Barbara, fisioterapista delle Fiamme Oro. “A un certo punto ho desiderato presentarla ai miei. Mia sorella Chiara, quattro anni meno di me, è stata la prima a cui l’ho confessato e non è cambiato nulla: litighiamo come prima! Mia madre mi ha detto che lo sapeva già“. E ora, al di là dell’eventuale finale di Miss Italia, per Giulia c’è un sogno chiamato matrimonio.