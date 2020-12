Giuliano Amato a 60.000 studenti sulla gestazione per altri: “Agghiacciante, offende la dignità della donna” – video

Così ha replicato l’ex premier: “La dignità della donna nella maternità surrogata è offesa per lo stesso fatto che possa accadere a prescindere dalle condizioni. Ci sono donne che non sanno come mantenere i 5 figli che hanno. Donne indiane. Arriva una coppia abbiente dall’Europa, va lì, offre una consistente forma di denaro, ottiene il prestito della gravidanza e se ne torna via con il bambino. Tu pensi che non sia offesa la dignità di quella donna, che per mantenere i figli suoi offre il proprio corpo per una vicenda tanto intima? È madre la donna che ha partorito. Trovo questo, è molto personale, agghiacciante“.

Come se non esisterrero altre realtà, ben diverse da quella raccontata da Amato e ampiamente regolamentate, con donne che donano la vita semplicemente perché vogliono farlo, e non perché necessitino di denaro per mantenere i propri figli. Una lettura cieca e limitata di un argomento delicatissimo e quanto mai attuale, così presentato a decine di migliaia di adolescenti dal vicepresidente della Corte Costituzionale italiana.