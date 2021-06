Gli account Instagram da conoscere se amate o odiate la moda

3 minuti di lettura

Abbiamo fatto per voi una selezione degli account instagram più divertenti che ironizzano sugli stereotipi del mondo moda, le pagine che con ironia dedicano uno spazio alle abitudini e usanze del tipico addetto ai lavori nel fashion system e nelle quali tantissimi utenti potranno sicuramente riconoscersi.

CIBO DELLA MODA raccoglie una serie di stereotipi, usanze e frasi tipiche del jet set culinario che ruota intorno a qualsivoglia shooting fotografico: “La pagina è nata un anno prima del lockdown, essendo una stylist sempre sul set vedevo e sentivo le persone spesso davvero entusiaste nell’attesa del catering per la colazione, il pranzo e come spesso accade anche per l’overtime cena. Da lì ho iniziato a fare le foto ai catering ogni volta che scattavamo, ora le persone mi taggano nelle stories e con una mia collega anche lei stylist seguiamo la pagina insieme”

https://www.instagram.com/cibodellamoda/

FECONDAZIONE MILANO nasce come Fecondazione Prada e dopo due mesi raggiunge i 50k di follower; è stato recentemente censurato e bloccato per poi rinascere con un nuovo nome.

Fecondazione Milano è uno schedario digitale di cliché e riflessioni leggere sul sistema moda. Il backstage è ben diverso dall’immagine che arriva all’esterno; pensate ad un ristorante, la sala deve essere perfetta, la cucina è invece un luogo operativo in cui si fatica e ci si sporca.

“Mi piace immaginare un set in cui gli addetti ai lavori dicano sboccatamente quello che pensano, rivelando le loro frustrazioni e fragilità. L’effetto comico deriva appunto da questo: dire le cose come stanno, senza filtri e con semplicità. Sono un autore ma arrivo dalla moda; ho iniziato a scrivere un libro che parla di Moda con onestà e la pagina IG è nata per raccogliere spunti, testimonianze e poter avere un dialogo con il maggior numero di persone possibile. Quando mi è venuto in mente il gioco di parole: FONDAZIONE/FECONDAZIONE ho riso da solo per 10 minuti, e mi diverte ancora molto.”

https://www.instagram.com/fecondazionemilano/

Francesco invece ci parla di FM – Visual Designer, ovvero la vita dei creativi come nessuno te l’ha mai raccontata “5 anni fa quando ero tra i banchi universitari del corso di Scienze dell’educazione (no, non c’entra niente con la grafica, ma questa è una storia lunga), ho iniziato a studiare grafica da autodidatta trasformando la mia passione in professione. La pagina è nata per gioco, sentivo l’esigenza di condividere i miei lavori grafici che producevo esclusivamente per passione e per “scappare” un po’ dall’università che mi son trovato a fare per caso.

Mi è sempre piaciuto scherzare e fare battute su tutto, così mi è venuto anche naturale fonderle assieme alla grafica”

https://www.instagram.com/fm_visualdesigner/

MILANO SUL SET è la community sul magico mondo dei set “Milano è metaforico, siamo worldwide e preferirei mantenere l’anonimato anche perché sul set ci lavoro , rimango un Peter Parker tra di voi, la pagina è nata per ridere, per fare l’ eco ai saccenti e agli ignoranti sui set. La cosa divertente è che sia esplosa e che quindi praticamente tutti condividano la propria frustrazione e il disagio in questo settore”.

MILANO SUL SET, che conta ben 24,2mila follower, recentemente ha inoltre presentato una capsule di t-shirt con le frasi più emblematiche della pagina.

https://www.instagram.com/milanosulset/