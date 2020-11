La Ghey: intervista al papà della pagina Instragram che ironizza sugli stereotipi del mondo omosessuale

Milano, La ghey non si tiene, la sua te la dice. La ghey non rinuncia. Ma chi è la ghey? La ghey sei tu.

La ghey appare per la prima volta circa tre anni fa in una chat di gruppo dove alcuni amici ironizzano su loro stessi e le loro abitudini e chiamandosi La ghey l’un l’altro in maniera vezzeggiativa iniziano a formulare frasi che sembrano degli statement.

Al momento La ghey conta ben oltre 15.000 follower che alimentano la pagina con continue interazioni e spunti di riflessione: la pagina è non solo una realtà virtuale, ma anche un’istantanea a colori che ci fa davvero sorridere.

Come è nata la pagina Instagram?

La pagina Instagram nasce recentemente, poco più di due mesi fa. Ricordo in particolare quando nacque l’idea per uno dei primissimi post.

Quel giorno ben tre dei nostri amici ci raccontarono che avrebbero presentato la loro prima collezione, ognuno la propria, durante la settimana della moda e da lì nacque il “La ghey la sua linea te la fa”.

Quella frase è risuonata nella mia testa per qualche giorno dopodiché ho deciso di dare vita a questo personaggio e il modo più facile era farlo tramite Instagram. Volevo dedicare uno spazio a questo figura immaginaria, naturalmente ispirata dal mio gruppo di amici (perché La ghey è innanzitutto autoironica) ma anche dalle abitudini di consumo e dalle usanze del tipico omosessuale della generazione y.