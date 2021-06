Google dona milioni di dollari per il supporto di organizzazioni LGBTQ in tutto il mondo

< 1 minuto di lettura

Google.org, la divisione benefica di Google, sta donando milioni di dollari in totale a Out Right International, l’organizzazione non governativa per i diritti umani LGBTQ+.

Circa 3 milioni di dollari confluiranno nel fondo “COVID-19 Global LGBTIQ Emergency Fund” di Outright, creato per supportare oltre 100 associazioni LGBTQ+ in 60 Paesi del mondo.

Google.org ha anche annunciato che fornirà 1 milione di dollari ciascuno al Transgender Law Center e al Transgender Legal Defense & Education Fund.

Jessica Stern, direttrice esecutiva di Outright Action International ha affermato: “”Il supporto di Google.org per il Fondo di emergenza globale LGBTIQ Covid-19 di OutRight è davvero trasformativo, raddoppiando la sua portata e il suo impatto. Grazie al contributo di Google.org, OutRight sarà in grado di servire decine di migliaia di persone LGBTIQ bisognose in tutto il mondo, fornendo un’ancora di salvezza in un momento incredibilmente difficile”.

Juan Rajlin, tesoriere e sponsor esecutivo globale del Pride presso Google ha aggiunto: “Lo scorso anno, il bisogno di appartenenza è diventato più importante che mai. La pandemia ci ha separato dai nostri cari e dalle comunità e ha causato perdite significative per molti. È evidente che abbiamo bisogno di una ripresa inclusiva ed equa”.

C’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto mentre continuiamo a lottare per i diritti della nostra comunità trans, ma rimango ottimista sul futuro della nostra comunità, visto quanto lontano siamo arrivati“.