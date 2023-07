0:00 Ascolta l'articolo

Mancano meno di 24 ore alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva 2023/24 firmati Mediaset e presumibilmente domani potremo finalmente scoprire il nome delle due opinioniste che potrebbero approdare nella prossima edizione del Grande Fratello in sostituzione di Orietta Berti (che abbiamo avuto modo di intervistare qualche settimana fa e che sarebbe in dirittura di arrivo a Io Canto come giudice) e Sonia Bruganelli.

Stando alle nostre fonti vicine a Mediaset, Alfonso Signorini avrebbe valutato diversi volti noti al pubblico televisivo e, come anticipato da Giuseppe Candela, la prima scelta sarebbe ricaduta su Katia Ricciarelli – che tutti ci ricordiamo per la sua partecipazione, non troppo esaltante, al Grande Fratello VIP 6.

Grande Fratello: il toto nomi sulle opinioniste

Al suo fianco, nonostante Pier Silvio Berlusconi in persona avrebbe preferito un uomo (per questo il rumors uscito nelle scorse settimane su Emanuele Filiberto di Savoia), dovrebbe arrivare un’altra donna.

Tra le opzioni al vaglio dei vertici Mediaset, oltre alla madrina dei social Giulia Salemi che però potrebbe essere riconfermata nel ruolo inaugurato lo scorso anno, ci sarebbe la showgirl e conduttrice Paola Barale.

Ma non finisce qui: nelle scorse settimane, infatti, era trapelata la notizia di un possibile sbarco in Mediaset – per due serate evento su Canale 5 – dell’amatissima voce delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena.

E se questo suo ritorno in prima serata fosse anticipato da un ruolo come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello?

Si tratterebbe sicuramente di un nome nuovo e fuori dal giro dei reality show, amata da tutte le generazioni, che potrebbe portare alla trasmissione una ventata d’aria fresca nonostante le scivolate che l’hanno vista protagonista nelle ultime settimane e che hanno ferito, in maniera particolare, la comunità LGBTQI+ che fino ad allora le era sempre stata devota.

Inoltre potrebbe essere la persona giusta per regalare qualche momento di spensieratezza, un po’ come successo lo scorso anno con Orietta Berti, sulle note delle sue canzoni.

Non ci resta dunque che attendere la presentazione palinsesti di domani per scoprire chi avrà avuto la meglio. Ciò che è certo è che, al contrario di quanto successo con l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, il Grande Fratello dovrebbe tornare ad occupare la prima serata del lunedì e del giovedì, con duplice puntata prevista fino alla fine di questa edizione (dicembre 2023). La prima puntata di questo ibrido tra nip e vip dovrebbe andare in onda lunedì 17 settembre 2023.

