Hala Samir, la conduttrice egiziana chiede la morte per lapidazione dei gay ma Instagram NON le chiude il profilo

È tristemente diventato virale il video di Hala Samir, conduttrice egiziana che nel corso del proprio programma Watan Tv, in onda sul canale dei Fratelli Musulmani, ha chiesto la morte delle persone omosessuali, tramite lapidazione e/o fuoco, come segnalato da Memri.org.

Il profeta Muhammad ha detto: ‘Se trovi uomini impegnati in un atto omosessuale, uccidi sia l’attivo che il passivo’. Non iniziare a chiedere: ‘Sei attivo o passivo?’. Uccidi entrambi. I compagni del profeta Maometto hanno concordato all’unanimità che gli omosessuali devono essere uccisi, ma sono stati in disaccordo su come ucciderli. Alcuni hanno detto che dovrebbero essere bruciati vivi. Altri hanno suggerito che dovrebbero essere gettati da un posto molto alto, con lapidazione a seguire. Altri ancora hanno detto che dovrebbero essere lapidati a morte. Per quanto riguarda le donne, la gente chiede se la stessa sentenza si possa applicare alle lesbiche. Gli studiosi islamici hanno detto, all’unanimità, che il lesbismo è proibito. Alcune di loro dicono: ‘Non sono omosessuale, sono gay’, perché vogliono che suoni bene. No! Sei un omosessuale, una sodomita e una lesbica.