Harry Styles replica con una banana all’attivista conservatrice che ha chiesto il ritorno degli “uomini virili”

Dopo la copertina per Vogue, Harry Styles ha ricevuto l’appoggio del suoi fan, e in quell’occasione aveva anche dichiarato di amare vestire abiti non convenzionali, e giocare con tutti gli stili. La sua non è solo una provocazione: indossando abiti femminili il suo obiettivo è quello di abbattere l’idea di mascolinità tossica, per sentirsi liberi di indossare quel che si vuole, senza rispettare i canoni imposti dalla società eteronormativa.

Il risultato a cui aspira l’ex cantante degli One Directions non è tanto fare indossare abiti femminili per “fare scena”, bensì per far capire che un uomo non si può definire tale solamente in base al grado di mascolinità che dimostra.