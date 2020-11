Harry Styles per Vogue, tanta solidarietà vip dopo gli attacchi omofobi

A meno di una settimana dal lancio della copertina di Vogue USA più discussa del momento, quella che vede protagonista Harry Styles, cantautore britannico ed icona LGBTQI+, passato alla storia come il primo uomo in assoluto ad apparire sulla cover della rivista di moda statunitense, indossando un abito lungo firmato Gucci e un elegante smoking, non potevano mancare, purtroppo, i commenti omofobi in rete.

In una società dove il concetto genderless non è una novità, soprattutto nella moda, gli scatti hanno immediatamente scatenato un appassionato dibattito online sulla mascolinità e sull’abbigliamento di genere a suon di tweet; immancabili quelli Candace Owens, ferma sostenitrice di Trump, e di Ben Shapiro altro politico iper-conservatore che hanno denunciato apertamente Vogue e Harry di “attaccare la mascolinità”.

“Non c’è società che possa sopravvivere senza uomini forti. L’Oriente lo sa. In Occidente, la costante femminilizzazione dei nostri uomini, mentre ai nostri figli viene insegnato il marxismo, non è una coincidenza. È un vero e proprio attacco. Riportate gli uomini virili“, così recita uno dei tweet omofobi, che colpevolizzano un’immagine di “femminilizzare” la società.

Immediato il botta e risposta della comunità LGBT+ e di molte personalità dello spettacolo, che hanno preso le difese di Harry, da Bob the Drag Queen a Trixie Mattel di Ru Paul Drag Race, a Misha Collins, tutti a sostegno della rivista e dell’attore.