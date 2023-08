Heartstopper 2, Joe Locke e la sua scena preferita: “Non vedo l’ora che la gente la veda!”

0:00 Ascolta l'articolo

Due giorni appena all’arrivo su Netflix di Heartstopper 2, nuova stagione da noi già recensita in anteprima. Otto nuove dolcissime puntate in cui Nick e Charlie vivranno la loro storia d’amore, mentre Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese e Tao ed Elle cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Joe Locke, che interpreta Charlie Spring al fianco di Kit Connor, ha rivelato a TvInsider la sua scena preferita di questa nuova stagione.

“La scena finale è stupenda”, ha sottolineato il 19enne Locke. “È la mia scena preferita della serie, ma è stata anche sicuramente la più difficile da girare come attore.”

Riluttante a rivelare troppo, Locke ha descritto la scena in questione come “emotivamente cruda“, nonché “la scena più adulta dello spettacolo”. “Mostra la vera maturità di Nick e Charlie come personaggi. Sono molto entusiasta che le persone la vedano, ma è stato anche difficile girarla, ci ha testati come attori“.

Senza voler spoilerare nulla, possiamo confermare che l’ultima scena dell’ultima puntata è emotivamente potentissima, con Charlie che per la prima volta esplicita le proprie paure all’amato, i problemi a lungo taciuti, affidandosi anche al suo sostegno, alla sua forza e al suo amore per uscirne, insuieme.

Nel corso dell’intervista Locke ha inoltre rivelato che la sua trama preferita in questa nuova stagione è quella che riguarda Elle Argent (Yasmin Finney) e Tao Xu (Will Gao). Questo perché Heartstopper 2 si fa più corale, rispetto alla prima stagione, ampliando il proprio sguardo sull’intero gruppo di amici e sulle relazioni che lo caratterizzano. Questa seconda stagione, più matura e profonda della prima, ha preso a piene mani dai volumi 3 e 4 delle graphic novel firmate Alice Oseman, qui ancora una volta sceneggiatrice. Con la 3a già annunciata stagione Heartstopper potrebbe finire, adattando gli ultimi due volumi, il 5° e il 6°.

La seconda stagione di Heartstopper arriva su Netflix venerdì 3 agosto.

© Riproduzione Riservata