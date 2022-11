Yasmin Finney di Hearstopper parla di transfobia e accettazione su British Vogue

2 min. di lettura

Volto di Heartstopper e a breve anche nella nuova stagione di Doctor Who, Yasmin Finney troneggia sulla copertina di dicembre di British Vogue. 19enne esplosa grazie al ruolo dell’adolescente trans Elle Argent nella serie Netflix, Yasmin ha parlato di transfobia ed accettazione, svelando come abbia scoperto la propria identità trans*.

“Cercai su Google ‘femminilità’ e ‘Perché mi sento una ragazza?’“, ha confessato Finney. “Ricordo di aver cercato, ‘Perché ho un pene?’“.

Yasmin ha rivelato di essersi cambiata nei bagni per disabili quando era a scuola fino a quando le sue compagne di classe non l’hanno portata di nascosto nello spogliatoio femminile, poco prima di una lezione di ginnastica. Le sue amiche “l’adoravano”, perché era vista un po’ come un “accessorio gay”.

“Mi amavano perché compensavo eccessivamente”. “Ero eccessivamente femminile. Le facevo ridere“. Poi tutto è precipitato quando il preside ha saputo della sua incursione nei bagni femminili. Yasmin stava per essere esplulsa, quando la sua famiglia è intervenuta, in sua difesa, chiedendo a gran voce dove potesse cambiarsi. Solo a quel punto sono arrivati i bagni unisex. A 11 anni Finney ha iniziato a truccarsi, con l’omotransfobia che è presto diventata realtà. Nei corridoi della scuola i giocatori di football la spingevano via, insultandola, deridendola.

Yasmin ha sottolineato come “tutte le persone che hanno dubitato” di lei ora non hanno più “niente da dirle“, aggiungendo che tutto quel che ha fatto non l’ha certamente fatto “per loro“.

“Ma è un po’ come la ciliegina sulla torta”. “Mi piace solo sapere che le persone si stanno rendendo conto che non avevo torto in relazione a tutto ciò che ho fatto da adolescente. Tutto quello che ho fatto è andato benissimo”.

Finney ha celebrato la sua copertina di Vogue pubblicando un sincero messaggio alla Yasmin più giovane sul proprio profilo Instagram. Ha condiviso un’immagine del suo servizio fotografico e ha scritto che le piacerebbe poter “tornare indietro nel tempo per dire alla sedicenne Yaz che andrà tutto bene”. “Tu ne vali la pena”.

Finney si unirà a Doctor Who nei panni della nuova assistente trans del Dottore, Rose. Un ruolo che a suo dire “cambierà il mondo”.

