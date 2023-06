Joe Locke di Heartstopper in Agatha – Coven of Chaos: “Piacerà molto alla comunità queer”

0:00 Ascolta l'articolo

Non solo Heartstopper 2, dal 3 agosto di nuovo su Netflix. Joe Locke, 19enne attore britannico esploso grazie al ruolo di Charlie Spring nella prima stagione di Heartstopper, sarà a breve anche in Agatha: Coven of Chaos, serie spin-off Marvel di Wandavision.

Locke reciterà al fianco della meravigliosa Kathryn Hahn, già vista in Transparent, Emma Caulfield Ford di Buffy, Aubrey Plaza di The White Lotus e l’iconica Patti LuPone. Intervistato da Entertainment Weekly, Joe ha confessato che mai come in questo caso ha fatto di tutto per riuscire a far suo l’ambito ruolo.

“Con la Marvel ero molto determinato a ottenere la parte. Non ero mai stato così determinato su qualcosa prima, il che significava che ci stavo mettendo tutta la mia energia. Ma penso anche di essere stata una delle persone più fortunate al mondo negli ultimi due anni”.

Sebbene la trama della serie sia ancora oggi avvolta nel mistero, Coven of Chaos ruoterà attorno alla strega di WandaVision Agatha Harkness (Hahn) e alla sua congrega. LuPone ha spoilerato a The View che Locke dovrebbe interpretare “un famiglio”, entità soprannaturale che assiste e protegge le streghe.

A detta di Joe questo spin-off di Wandavision sarà molto apprezzato anche dalla comunità LGBTQIA+.

“Lo spettacolo parla di persone incomprese, che sono alienate dalla società per ragioni che non possono controllare”. “Penso che piacerà molto alla comunità queer.”

Nel dubbio, Heartstopper 2 è alle porte. Una nuova stagione che sarà più ‘cupa’ rispetto alla precedente, perché Nick, interpretato da Kit Connor, sarà alle prese con un disturbo alimentare e omofobia in famiglia.

“Il nostro show non sarà mai Euphoria“, ha scherzato Locke. “Ma penso che stia maturando insieme ai suoi personaggi. Man mano che crescono, lo spettacolo cresce. La seconda stagione non è solo gentile, ma sarà comunque gentile“.

Anche Alice Oseman, autrice della graphic novel da cui è tratta la serie nonché regista di Heartstopper, ha confermato che la stagione 2 sarà più “matura” e “oscura”.

