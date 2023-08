Joe Locke di Heartstopper fa coming out: “Sono apertamente gay da quando ho 12 anni”

0:00 Ascolta l'articolo

L’Heartstopper Mania è tornata pulsare in tutto il mondo, con la 2a stagione della serie Netflix in testa a tutte le classifiche di visualizzazioni e gradimento. Charlie Spring e Nick Nelson, interpretati da Joe Locke e Kit Connor, sono tornati più innamorati che mai, con il 19enne Locke che ha ufficialmente fatto coming out dalle pagine di Teen Vogue.

“La gente lo ha dedotto e scritto, e io non ho mai corretto nessuno perché non ne sentivo il bisogno. Ma non ho mai dichiarato specificamente la mia sessualità”, ha precisato Joe, per poi aggiungere. “Sono apertamente gay da quando avevo, tipo, 12 anni”.

Quando Locke ha fatto coming out con sua madre, all’età di 12 anni, si è sentito “in cima al mondo“. A quel punto ha condiviso la notizia su Instagram, prima di rendersi conto che non era ancora pronto.

“Quindi ho cancellato rapidamente il post e ho detto a tutti che il mio Instagram era stato hackerato. Sono tornato nell’armadio per tre anni. Poi l’ho detto a tutti i miei amici e loro mi hanno detto: “Sì, ce l’avevi giù detto tre anni fa“.

Nel 2022 Locke definì “schifose” le speculazioni sulla sua sessualità. “Ho 18 anni… non so ancora chi sono”, disse poco meno di un anno fa a GQ. Il coming out di Locke segue quello ‘forzato’ di Kit Connor, che dopo mesi di speculazioni e accuse di queerbaiting ha dichiarato la propria bisessualità su Twitter. In attesa di Heartstopper 3, che Alice Oseman sta già sceneggiando, Joe sarà presto in Agatha: Congrega del Caos, serie spin-off di Wandavision. Due mesi or sono sia Locke che Connor hanno preso parte al Pride di Washington DC.

© Riproduzione Riservata