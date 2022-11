Kit Connor di Heartstopper scioccato dalla bassissima rappresentazione bisessuale in TV

2 min. di lettura

Kit Connor, 18enne divo di Heartstopper, ha fatto coming out come bisessuale poche settimane or sono, con un tweet polemico in cui l’attore ha parlato di vera e propria forzatura. Per mesi lo hanno infatti tempestato di domande sul suo orientamento sessuale, accusandolo persino di queerbaiting perché paparazzato mano nella mano con una ragazza. Alla fine Kit non ce l’ha fatta più e ha dichiarato la propria bisessualità.

Nel corso di un panel dei Critic’s Choice Award tenuto insieme al collega di Heartstopper Joe Locke, Connor ha denunciato la quasi totale mancanza di visibilità bisessuale su piccolo e grande schermo.

“Penso che la comunità bisessuale sia una comunità che ha davvero una quantità incredibilmente bassa di rappresentazione, in particolare personaggi bisessuali maschili”, ha fatto notare Kit. “È scioccante perché gran parte della comunità LGBTQIA+ è composta da persone bisessuali. È una comunità enorme ma in realtà non abbiamo molta visibilità”.

Connor ha confessato che interpretare Nick Nelson in Heartstopper, che è bisessuale proprio come lui, gli ha permesso di ritrarre tutte le sfumature che derivano dal realizzare e comprendere la propria bisessualità. “È stato un vero piacere poter ritrarre quel viaggio e quelle esperienze”. “Interpretare quel tipo di momenti. Non si tratta solo di capire se sei o meno un ragazzo attratto da un altro ragazzo, è anche, sai, scoprire se tutto ciò che Nick ha pensato in precedenza sulla sua sessualità sia improvvisamente non più valido, o se non è qualcosa che vuole ancora riconoscere. Penso che sia qualcosa che non si vede molto spesso.”

I fan di Heartstopper hanno subito notato e celebrato il modo in cui Connor ha detto “noi“, riferendosi alla comunità bisessuale. Altri hanno elogiato l’attore per aver parlato così candidamente della rappresentazione bisessuale e del perché sia così importante. La seconda stagione di Hartstopper, girata in parte anche a Parigi, uscirà su Netflix nel 2023.

