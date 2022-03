Heartstopper, primo trailer della nuova serie queer Netflix con due adolescenti innamorati

2 min. di lettura

Uscirà il 22 aprile su Netflix Heartstopper, attesissimo adattamento di una celebre graphic novel LGBT ideata da Alice Oseman e in Italia edita da Mondadori.

Un ragazzo incontra un altro ragazzo, i due diventano amici e si innamorano. Questa la storia narrata dalla serie in otto episodi, con il pacato Charlie e l’appassionato di rugby Nick che si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il gruppo di amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

Heartstopper nasce come webtoon nel 2016 per poi diventate acclamata e celebre graphic novel. La tensione emotiva tra Charlie e Nick traspare magnificamente durante l’intero racconto, provocando un senso di gioia e apprensione per entrambi. “Quando abbiamo iniziato a sviluppare il progetto eravamo tutti d’accordo che in virtù della sua chiarezza di idee, la stessa Alice avrebbe dovuto adattare e scrivere gli episodi“, ha sottolineato Alexi Wheeler di Netflix. “Questa decisione ha dato i suoi frutti e siamo convinti che gli 8 episodi che abbiamo commissionato non solo soddisferanno le aspettative dei fan attuali, ma ne conquisteranno anche di nuovi. Alice ha solo 26 anni, ma la sua capacità di raccontare storie è straordinaria“.

Kit Connor e Joe Locke, ovvero i due giovani protagonisti, sono stati scelti tra 10.000 ragazzi per indossare gli abiti di Nick e Charlie. “Crediamo fermamente nella nostra ambizione di intrattenere il mondo e ciò significa produrre contenuti di ottima qualità per tutti i nostri spettatori“, ha proseguito Alexi Wheeler. “Vogliamo soprattutto creare storie sincere in cui il pubblico più giovane possa immedesimarsi, che trattano di argomenti della vita reale senza ignorare elementi della loro stessa esistenza. Questa è una storia che merita di essere raccontata. Più di qualsiasi altro contenuto a cui ho lavorato nella mia carriera, pensavo che non potevamo non produrre Heartstopper“.

Dopo il boom editoriale del primo volume, pubblicato nel 2018 in modo indipendente grazie ad una campagna Kickstarter, Alice Oseman ha poi dato foma ad altri 4 volumi di Heartstopper, in Italia tutti editi Mondadori.

