House of Gucci, prima foto ufficiale di Lady Gaga negli abiti di Patrizia Reggiani

Trascorse due settimane a Roma, blindatissima in un hotel di via Veneto e in ansia per gli amati cani prima rapiti e poi liberati, Lady Gaga ha iniziato le riprese di House of Gucci, attesissimo nuovo film di Ridley Scott in cui la popstar interpreterà Patrizia Reggiani, condannata per aver assunto il sicario che uccise l’ex marito Maurizio Gucci nel 1995. La Reggiani, Vedova Nera il soprannome, fu condannata a 26 anni di carcere per essere la mandante e organizzatrice dell’omicidio. Dopo aver scontato 18 anni di carcere, è stata rilasciata nel 2016.

Annunciato in sala per il 24 novembre del 2021, House of Gucci si è concesso la prima foto ufficiale con Lady Gaga e Adam Driver protagonisti assoluti, tra la neve di Bressoney. Se Gaga sarà Patrizia, Driver interpreterà suo marito Maurizio, con Jared Leto nei panni di Paolo Gucci, Al Pacino in quelli di Aldo Gucci e Jeremy Irons negli abiti di Rodolfo Gucci. La sceneggiatura di Roberto Bentivegna è tratta da The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, scritto da Sara Gay Forden e pubblicato da William Morrow nel 2001. Maurizio Gucci era il nipote di Guccio Gucci e gestì la società negli anni ’80, dopo averla strappato dalle mani dello zio.

“Questo progetto è stato a lungo un lavoro di puro amore sia per me che per Ridley”, ha affermato Giannina Scott, che produrrà il film insieme al marito Ridley con la loro Scott Free. “La storia è così epica, la posta in gioco così alta e i personaggi così ben disegnati che eravamo determinati a portarla sul grande schermo. Dire che siamo entusiasti di collaborare con Mike De Luca e il suo brillante gruppo cinematografico alla MGM è un eufemismo. Non vediamo l’ora di vederlo prendere vita“.

Intervistata da Roberto Alessi su Novella2000, la vera Patrizia Reggiani ha definito Scott un “regista pazzesco”, promuovendo la scelta di Gaga come sua interprete: «Se mi piace? Immensamente. A chi non piace? È un genio, a quattro anni già suonava il piano come Mozart ed è stata la più giovane studentesse ammessa alla Columbia University di New York».

Per Ridley Scott, 83 anni, 4 nomination Academy e mai un trionfo, un cast da urlo, con un fiume di premi Oscar. Pallottoliere alla mano, ben 4. House of Gucci sarà in anteprima mondiale alla prossima Mostra del Cinema di Venezia?