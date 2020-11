I Griffin, storico personaggio fa coming out e sposa il fidanzato – VIDEO (SPOILER!!!)

Se siete dei fan dei Griffin, irriverente serie Fox, non potete non conoscere Bruce, personaggio ricorrente visto in più e più ruoli nel corso degli anni, con un certo ‘Jeffrey’ suo amico/barra fidanzato da lui sempre nominato. Apparizioni fugaci, che l’hanno visto interpretare le parti di un commesso, di un avvocato, di un medium, di un prete, di un insegnante, di un poliziotto, di un terapista, di un massaggiatore, di un commesso, di un barista e addirittura di un arbitro.

Ebbene nell’ultima puntata dei Griffin andata in onda negli Usa, la sesta della stagione 19, intitolata “Il matrimonio di Meg“, Bruce ha finalmente sposato l’amato Jeffrey, facendo definitivamente coming out. Surreale, come vuole la tradizione dei Griffin, la sinossi dell’episodio.

Quando Meg non riesce a trovare un ragazzo per il ballo scolastico di fine anno Bruce accetta di iniziare a uscire con lei, con grande dispiacere del resto della famiglia Griffin. Perché tutti sanno che Bruce è “ovviamente gay“. Poiché Meg è Meg, si rifiuta di credere che Bruce sia tutt’altro che etero, e insiste per continuare a uscire con lui, con annessa pressione da parte dei genitori repubblicani di Bruce che vogliono che lui stia con una donna. Va a finire che i due si fidanzano! Ma la pagliacciata non dura a lungo, perché durante la cerimonia di nozze, (e dopo aver visto Jeffrey piangere a dirotto), Meg si rende finalmente conto di cosa stia succedendo, ovvero di come Bruce la stia sposando solo per ottenere l’approvazione del suo genitori. A quel punto Meg interrompe le nozze, in modo che Bruce e Jeffrey possano stare insieme, spingendo inoltre Bruce a dire la verità ai suoi genitori. Dopo anni di menzogne riesce così a dire, ad alta voce, “Sono gay!”.