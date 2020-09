‘Il covid è una punizione di Dio per gli omosessuali’: patriarca Filaret positivo al tampone

Maria Guryeva, portavoce di Amnesty International Ucraina, in quell’occasione aveva spiegato:

Tali dichiarazioni sono molto dannose perché potrebbero portare a un aumento di attacchi, aggressioni, discriminazioni e violenze contro alcuni gruppi di persone, in un Paese nel quale sono già molto diffusi gli attacchi omofobici e nel quale le unioni tra persone dello stesso sesso non sono legalmente riconosciute.

E Olena Shevchenko, a capo di Insight:

Il nostro obiettivo è mostrare alla gente che non c’è più posto per dichiarazioni del genere da parte dei leader della chiesa in Ucraina.

Nel Covid 19 la punizione di Dio: non solo il patriarca Filaret

Ma l’episodio di Filaret non è l’unico. Oltre alla sua dichiarazione, nel corso della pandemia ci sono stati vari personaggi che hanno visto nel Covid 19 una punizione di Dio contro la comunità LGBT. C’è stato l’israeliano Meir Mazuz, ma anche il pastore Jonathan Shuttlesworth, per non parlare di Rick Wiles, trumpiano della prima ora, contro LGBT, immigrazione, antisemitismo e anti-Islam.