Il fratello gay vuole indossare uno smoking arcobaleno e lo sposo non lo vuole più al suo matrimonio

Ha diviso gli utenti Reddit la storia raccontata da Sam, ragazzo gay che è stato scaricato dal 36enne fratello eterosessuale il giorno del matrimonio di quest’ultimo. Il motivo? Sam ha chiesto di indossare uno smoking color arcobaleno. Il fratello, che insieme alla futura moglie ha stabilito un dress code solo ‘in bianco e nero’ per tutti gli ospiti, non ha voluto sentire ragioni, tanto da strappare il suo invito. Sam non potrà partecipare al matrimonio.

Lo sposo ha rimarcato l’iniziale entusiasmo di avere Sam e il suo 22enne ragazzo Jack al matrimonio. Ma quando Sam ha inviato la foto dell’abito che avrebbe voluto indossare, tutto è precipitato.

“Inizialmente pensavo stesse scherzando, quindi ho risposto ‘LMAO’. C’è rimasto male e mi ha detto di andare a cagare”. Lo sposo ha precisato che in passato si è sempre sentito a suo agio con qualunque cosa indossasse Sam, ma data la circostanza, quell’abito arcobalemo è da subito apparso inappropriato. “Mi ha detto che costava un sacco di soldi e non voleva che andasse sprecato perché io “ero omofobo””. “Ma non sono affatto omofobo”. “Partecipo ai Pride e non ho mai avuto problemi con il fatto che fosse gay”.

E la storia non è finita qui, perché mentre “la maggior parte” della famiglia dello sposo era d’accordo con la decisione presa, altri si sono rifiutati di parteciparvi senza il fratello. Centinaia di utenti hanno lasciato messaggi di supporto allo sposo, fino a quando l’intero racconto non ha preso una strada inattesa, drammatica.

In un aggiornamento al post originale, lo sposo ha scritto che dopo aver avuto una lunga conversazione con il fidanzato di Sam, ha appreso che a suo fratello è stato recentemente diagnosticato un disturbo bipolare. “Ecco perché ha reagito in quel modo e ne ha fatto un così grosso problema. Mi sento una tale merd* per tutta questa situazione, così come la mia futura moglie. Dopo aver scoperto tutte le cose che so ora su mio fratello, vorrei tanto avergli fatto indossare quello smoking. Ho detto al suo ragazzo che mio fratello può indossare quello che vuole al mio matrimonio, ma ora non vuole più venire (non per questa situazione ma perché mio fratello non sta molto bene in questo momento, ma le cose potrebbero cambiare)”.

