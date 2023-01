Sam Smith, il designer Christian Cowan suo nuovo amore?

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Appena tornato in radio con il singolo Gimme feat. Koffee e Jessie Reyez, Sam Smith, riesplosə nel 2022 grazie al tormentone “Unholy” con Kim Petras, avrebbe ritrovato l’amore. I paparazzi hanno infatti sorpreso Sam a spasso con lo stilista di New York Christian Cowan. Nelle foto apparse on line Smith dà un tenero bacio sulla testa di Cowan, nel cuore della Grande Mela. Sam è in città perché questo fine settimana apparirà al Saturday Night Live.

Cowan, 25 anni, ha creato abiti per Jennifer Lopez, Lady Gaga, Cardi B, Lil Nas X e Chloe Fineman, tra i tanti. Secondo quanto spifferato da Page Six, Christian ha accompagnato Sam dal tatuatore, di recente. Recentemente Smith è stato in Thailandia, in vacanza, e anche Cowan era insieme all’artista.

E non è finita qui. Christian ha accompagnato Sam persino alla Casa Bianca, nel mese di dicembre. Smith si è esibito al cospetto del presidente Joe Biden per celebrare la sua firma sul Respect For Marriage Act. Lo stesso Sam ha pubblicato sui social una foto accanto a Cowan, a Biden e alla First Lady Jill, alla vicepresidente Kamala Harris e a suo marito Doug Emhoff.

Era dal 2020, quando venne paparazzato insieme a Francois Rocci, che un presunto compagno di Smith non veniva alla luce. Per ora però non ci sono conferme dirette da parte dei diretti interessati. Ma neanche smentite. Il nuovo album di Sam, Gloria, uscirà il 27 gennaio.

