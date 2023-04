Il premio Oscar Mo’Nique fa coming out in uno speciale Netflix

0:00 Ascolta l'articolo

Oggi 55enne, Mo’Nique vinse il BAFTA, il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award e soprattutto l’Oscar come miglior attrice non protagonista alla prima candidatura ricevuta grazie a Precious di Lee Daniels.

Era il 2010 e da allora è praticamente scomparsa, se non fosse per una nomination agli Emmy nel 2015 per aver interpretato Ma Rainey nel film televisivo Bessie. Madre di tre figli e con un ex marito e un marito in un matrimonio aperto, Mo’Nique ha fatto coming out come persona queer in uno special Netflix uscito il 4 aprile scorso.

My Name is Mo’Nique il titolo del progetto, in cui l’attrice ha parlato anche della sua famiglia a tinte LGBTQIA+, dove spicca suo zio Tina.

“Mia nonna ha una figlia. Ma chiamiamo sua figlia zio Tina… Mio zio Tina, se entrasse qui in questo momento, pensereste di guardare un uomo per intero“. “Quindi, per voi bambini della comunità LGBTQ+, voglio che mi ascoltiate. Rispetto ogni fottuto corpo qui dentro abbastanza libero da essere se stesso”.

Dopo la sua sincera rivelazione, Mo’Nique ha parlato della complicata relazione di zio con sua nonna, a causa proprio dell’identità di genere di Tina. Una dinamica familiare che ha portato l’attrice a chiudersi, in relazione alla propria sessualità.

“Mi sono sentita codarda quando mia nonna se n’è andata. Perché non potevo dire a mia nonna chi fosse veramente sua nipote. Perché volevo essere amata in privato. Adoravo come mi adorava… Quindi non potevo dire a mia nonna i miei pensieri segreti. E le mie fantasie. E non volevo che lasciasse questa Terra pensando di essere un fallimento. Perché se gliel’avessi detti, quei miei pensieri segreti, se ne sarebbe andata pensando di aver fallito“.

Mo’Nique ha proseguito rivelando che pur di evitare l’attrazione per le donne è andata a letto con “quanti più” uomini possibile, allontanando così ogni pensiero di coming out. “Ho promesso che non l’avrei mai detto a nessuno, che me lo sarei portato nella tomba. Perché ho visto come trattavano le persone della mia famiglia con quella “malattia”. Perché ci hanno fatto credere che fosse una malattia”.

Fortunatamente per Mo’Nique, è poi arrivata l’accettazione incondizionata da parte di suo marito Sidney Hicks, sposato 17 anni or sono. “Gli ho detto, “voglio fare sesso con una donna”. E lui mi ha guardato, così meravigliosamente, così paziente e così amorevole, e ha risposto: ‘Cazz*, pure io’. “Ora so che mi state guardando e vi starete chiedendo: ‘Aspetta un attimo, stronz*. Sei una fottuto lesbica?’ No, non lo sono!… fino in fondo. Ma quando nasci così non c’è assolutamente niente che tu possa fare al riguardo. Niente“.







