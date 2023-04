Tuttə prontə per Immaginaria 2023, il festival di cinema a tematica lesbica e femminista

0:00 Ascolta l'articolo

Dal 20 al 23 aprile si svolgerà a Roma al Nuovo Cinema Acquila la XVIII edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, manifestazione di cinema indipendente dedicata al cinema delle donne, con particolare attenzione al cinema lesbico. Motto di questa edizione 2023 è il claim “Stay together”, un invito a restare insieme come unica forma possibile di sopravvivenza e resistenza della nostra comunità.

Fondato a Bologna nel 1993 dall’Associazione Culturale Visibilia APS, Immaginaria è il primo festival internazionale di cinema indipendente a tematica lesbica e femminista in Italia. Sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, e si avvale dei contributi di Trust Nel Nome della Donna, MIX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, GEP_ Gender Equality Plan Università della Tuscia e dei patrocini di UNAR, CGIL, e Comune di Roma. Il festival è anche gemellato con il Women Makes Waves Film Festival di Taiwan ed è parte del Coordinamento dei Festival Italiani di Cinema Lgbtq.

La kermesse si aprirà il 20 aprile con una serata speciale di stand-up comedy in cui si esibiranno alcunə artisə emergentə, come Frad – fumettista e comedian romana – e Le Nochoice, che su Repubblica Eugenia Romanelli ha descritto come “uno show-performance d’impatto tra stand up comedy e varie formule di teatro canzone per ridere dell’incoerenza della vita, di tutte le vite”.

Testimonial di questa edizione sarà Ema Stockholma e tra gli ospiti anche le quattro giurie che, alla fine della kermesse, assegneranno i premi per il Miglior lungometraggio, Miglior documentario, Miglior cortometraggio e Miglior colonna sonora. Tra i giurati Cinzia TH Torrini, Susy Laude, Carmen Pignataro, Tiziana Triana e Giuliana Misserville. Immaginaria 2023 aderisce e supporta anche il secondo LGBT+ History Month, lə cui rappresentantə saranno presenti al festival.

Durante il festival, Immaginaria 2023 propone anche la presentazione di tre libri. Le orchidee di Roberta Calandra e, per i 18 anni del festival, due romanzi che raccontano la nascita di Immaginaria: Stop Movie. L’ingrato compito di vivere al passato e Odissea. Cronache di un’incoscienza e di vita estrema di Cristina Zanetti.

In cartellone più di trenta film tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, tra cui alcune anteprime per l’Italia e tante sorprese e novità per parlare di donne, di forza femminile, di femminismo e di amore. Tre giorni di proiezioni nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per scoprire il meglio del cinema lesbico e femminista.

QUI troverete il programma completo e le modalità di ingresso al Festival.

