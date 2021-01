Indonesia, 77 frustate a una coppia gay per avere fatto sesso

< 1 minuto di lettura

Due uomini sono stati fustigati nella regione di Aceh, in Indonesia, dopo che i vicini li hanno denunciati per aver fatto sesso. La punizione pubblica è andata in scena oggi, giovedì 28 gennaio 2021, nel parco cittadino di Tamansari, con dozzine di persone ad assistere, neanche fosse uno spettacolo teatrale, riprendendo il tutto con i propri smartphone. Gli uomini, di età compresa tra 27 e 29 anni, sono stati frustati da cinque agenti incappucciati, come riportato da ABC News.

Heru Triwijanarko, capo della polizia della Sharia di Aceh, ha riferito che i due giovani sono stati arrestati nel mese di novembre, dopo che i vicini si erano insospettiti e avevano fatto irruzione nella loro abitazione privata, mentre stavano facendo sesso. Parlando ad AFP, Triwijanarko ha detto: “L’applicazione della Sharia islamica è definitiva, non importa chi tu sia, anche i turisti devono rispettare le norme locali“.

I video e le immagini della fustigazione mostrano i due uomini gridare dal dolore, implorando pietà. Secondo i media locali, uno degli uomini è stato frustato così forte che il bastoncino utilizzato è andato in mille pezzi, prima di essere immediatamente sostituito. La madre di una delle vittime è svenuta a causa dello choc.

L’omosessualità è legale in Indonesia, ad eccezione di Aceh, provincia semiautonoma dove vige la legge della Shariah. Dal 2015 il sesso gay è punito con una fustigazione pubblica.