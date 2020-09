Indonesia, polizia arresta 56 persone durante una presunta “festa gay”

In un comunicato stampa, il direttore esecutivo indonesiano di Amnesty International, Usman Hamid, ha condannato gli arresti, dicendo: “Non vi è alcuna giustificazione legale per criminalizzare il comportamento di cui questi uomini sono accusati. Un simile incontro non rappresenterebbe una minaccia per nessuno. Le autorità sono discriminatorie e violano i diritti umani alla privacy e alla vita familiare, la libertà di espressione e la libertà di riunione e associazione. Raid come questi inviano un messaggio terrificante alle persone LGBTI. Chiediamo alle autorità di rilasciare tutte le persone arrestate e di ritirare tutte le accuse contro di loro. Questi arbitrari e umilianti raid devono essere fermati, bisogna smetterla di abusare di queste leggi per molestare e arrestare persone gay. Nessuno dovrebbe essere preso di mira e arrestato a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere reale o percepita. La polizia dovrebbe tenere tutti al sicuro, senza alimentare ulteriori discriminazioni”.