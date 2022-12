Indonesia, parlamento approva il divieto al sesso gay. Anche per i turisti

2 min. di lettura

Il parlamento indonesiano ha modificato il proprio codice penale approvando diversi emendamenti legislativi che vieteranno il sesso al di fuori dal matrimonio. Essendo illegale il matrimonio egualitario in tutto il Paese, va da sè che in Indonesia tutti i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso saranno banditi, vietati, anche per i turisti. Coloro che violeranno la nuova legge rischieranno fino a un anno di carcere. Le accuse di adulterio si appoggeranno a rapporti della polizia presentati dal coniuge, dai genitori o dai figli.

Il nuovo codice penale è stato approvato dal parlamento durante una sessione plenaria e aspetta ora la firma del presidente Joko Widodo. Anche il vicepresidente Sufmi Dasco Ahmad si è espresso favorevolmente al testo. Tutti e nove i partiti politici hanno votato a favore della revisione del codice, che aggiunge inoltre limiti alla critica nei confronti delle istituzioni. Per l’applicazione totale del nuovo codice penale ci vorranno al massimo tre anni. È stata resa illegale anche la contraccezione, oltre alla blasfemia religiosa, mentre è stato ripristinato il divieto di insultare un presidente in carica, un vicepresidente, lo “Stato”, le istituzioni e l’ideologia nazionale. Chi infrange la legge, fino a tre anni di carcere.

Fino ad oggi in Indonesia l’omosessualità non era ufficialmente considerata un crimine, se in privato e tra adulti consenzienti. Tutto è cambiato con la legge islamica della Sharia, adottata dai governi locali per volontà del governo centrale, con ordinanze che l’hanno proibita, arrivando fino alle frustate in piazza per gli uomini accusati di aver fatto sesso. Con il nuovo codice penale l’Indonesia ha ora messo al bando il sesso gay (e quello extra-coniugale per le coppie eterosessuali) in tutto il Paese.

“Abbiamo fatto del nostro meglio per accogliere le più importanti questioni e le diverse opinioni che sono state dibattute“, ha affermato Yasonna Laoly, ministro dei diritti umani. “Tuttavia, è tempo per noi di prendere una decisione storica sull’emendamento del codice penale e di lasciarci alle spalle il codice penale coloniale che abbiamo ereditato“.

“Un duro colpo per i progressi dell’Indonesia nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per oltre due decenni. È spaventoso”, ha commentato Amnesty International.

Prima del voto, l’ambasciatore Usa in Indonesia, Sung Yong Kim, si era detto preoccupato per le “clausole morali” che potrebbero avere un impatto “negativo” sugli affari e sui rapporti intercontinentali. Il direttore di Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, ha dichiarato: “Stiamo tornando indietro, le leggi repressive dovrebbero essere abolite ma il disegno di legge dimostra che la nostra democrazia è indiscutibilmente in declino. Queste disposizioni renderanno gli indonesiani LGBTI ancora più cittadini di seconda classe, ancora più invisibili”.

Diversi gruppi per i diritti umani hanno etichettato l’Indonesia come uno dei Paesi più ostili per le persone LGBTQ+. Secondo un rapporto di Pew Research del 2019, solo il 9% degli indonesiani sostiene “accettabile” l’omosessualità. Lo scorso anno si ricorda una fustigazione pubblica, in piazza, nei confronti di due ragazzi omosessuali. 77 frustate per aver fatto sesso.

