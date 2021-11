Intervista ai Carne Bollente, fashion brand di un mondo che cambia

5 minuti di lettura

Carne Bollente, collettivo con base a Parigi, dal 2014 cerca di evidenziare la relazione tra sesso e società, un rapporto libero da giudizi in cui le persone possono toccare liberamente attraverso gli abiti la propria sessualità e le proprie perversioni, altrimenti considerate tabù.

Combinando capi basic con illustrazioni erotiche sul sesso, Carne Bollente riesce laddove altri risultano volgari, con collezioni piene di umorismo e irriverenza in quelli che solo a guardarli ti sembrano capi d’abbigliamento non necessari ma che invece gridano l’urgenza di parlare e di condividere ciò che di più bello sappiamo fare: l’amore.

Li abbiamo intervistati e questo è ciò che ci hanno raccontato.

La collezione fw2021 di Carne Bollente è ispirata alla CB Corp Production, un fantomatico studio che, per oltre un decennio, ha rappresentato le produzioni più avanzate e innovative della scena porno indipendente e ha influenzato l’industria per diverse generazioni a venire. Ce ne parlate?

Questa collezione riguarda il potere dell’immaginazione e della fantasia. CB Corp Production è un Porn Studio immaginario che abbiamo inventato come base del nostro lavoro per questa collezione, dove abbiamo messo tutti i nostri desideri e le nostre idee. Questo Studio Porno immaginario era così popolare durante gli anni ’70 e ’80.

Abbiamo immaginato uno studio di una mentalità aperta, progressista, in un’epoca tra Woodstock e Kurt Cobain.

L’idea era quella di divertirci, immergerci negli archivi porno di questo periodo, raccogliere informazioni, e tradurre visivamente le nostre ricerche come “CB Corp Studio” che si è accidentalmente fermato nel 1994 dopo un incendio dello studio…

Carne Bollente si concentra sulla relazione tra sesso e positività per permettere alle persone di sposare pienamente sessualità e attitudine “kink” attraverso l’abbigliamento. Cosa è cambiato dal 2014 ad oggi?

Sono cambiate così tante cose! Vediamo molti cambiamenti positivi nella società. Per esempio, più paesi hanno accettato i matrimoni tra persone dello stesso sesso, i Millennials e la Gen-Z sono più propensi a parlare apertamente della loro sessualità, più marchi parlano della parità di genere e dei diritti LGBTQ+. Anche come marchio, siamo diventati più vecchi e più saggi. Il fatto è che viviamo in un’era di social media dove impariamo molto ogni giorno su nuovi argomenti, è una piattaforma in continua evoluzione. Nutre molto il nostro lavoro, dato che ci concentriamo sull’essere positivi attraverso la sessualità dal 2014, stiamo ancora imparando nuovi argomenti sulla sessualità, il femminismo, le identità di genere.

Quanto è importante e come avete affrontato il tema della sostenibilità con Carne Bollente?

Prendiamo il tema della sostenibilità molto seriamente! Fin dall’inizio, abbiamo sempre lavorato con fabbriche portoghesi per la qualità, l’etica, la vicinanza geografica.

Attualmente la maggior parte dei nostri prodotti sono realizzati con materiali responsabili come il cotone biologico certificato GOTS. Inoltre, dal 2019, abbiamo spostato la nostra operazione logistica nel nord del Portogallo, dove vengono realizzati i nostri prodotti. Questo ci permette di ridurre significativamente le emissioni di CO2. Inoltre, cerchiamo di procurarci tessuti da fornitori locali in Portogallo, anche questo ci permette di ridurre le impronte di carbonio. Tuttavia, siamo ancora lontani dall’essere sostenibili. Recentemente, abbiamo visitato i nostri fornitori per saperne di più sul processo di produzione al fine di migliorare il nostro approccio alla sostenibilità.

Comunichiamo molto sul nostro processo di produzione al nostro pubblico, e ogni stagione ci spingiamo oltre per migliorare il nostro marchio!

Quando avete capito che l’abbigliamento era il modo migliore per diffondere il vostro messaggio?

Per noi la moda è un modo per presentare la nostra identità e personalità. Quindi il mix tra moda e positività del sesso è stato qualcosa di organico per noi. Inoltre, la moda ha il potere di creare comunità, quindi creare un marchio RTW positivo al sesso era qualcosa che aveva molto senso per noi. Oggi, è veramente rincuorante vedere così tante persone interessate a noi, e di supporto al marchio.

Perché è così importante rimanere indipendenti?

Perché, in qualche modo, possiamo fare quello che vogliamo. Nel corso degli anni, non abbiamo mai avuto “obblighi”, abbiamo mantenuto lo stesso approccio positivo e divertente che abbiamo adottato fin dall’inizio. È davvero rinfrescante creare in un ambiente dove puoi inventare tutto ciò che vuoi fare!

Quanto Parigi, e la Francia, hanno influenzato la costruzione di Carne Bollente?

Non dimentichiamo che Parigi è uno dei luoghi più importanti della moda. Crescere nel mezzo di questo Melting Pot di diverse culture, sessualità, e la scena gay, ci ispira nel nostro lavoro e nelle nostre collezioni!

A proposito di scena Gay, Tom of Finland è stato il maestro delle arti omoerotiche e quest’anno avete collaborato con la Tom Of Finland Foundation, come è nata la collaborazione e qual è stato il risultato?

Prima di tutto, Tom of Finland è sempre stato una delle nostre maggiori ispirazioni per quanto riguarda le nostre creazioni. Abbiamo sempre avuto da qualche parte i suoi disegni stampati, le sue opere d’arte nei nostri scaffali… Quindi quando abbiamo avuto l’occasione di usare i disegni di Tom eravamo così felici anche solo di usare le sue opere d’arte!

Come potete immaginare il risultato è stato incredibile, eravamo davvero orgogliosi del risultato, non si può sbagliare con Tom of Finland!

Cosa significa inclusività per il vostro marchio?

Inclusività significa includere, sostenere e abbracciare persone di ogni tipo. Per raggiungere questo obiettivo, è importante fornire supporto alle persone che sono spesso escluse, quindi cerchiamo di sostenere la comunità LGBTQ+ e cerchiamo di essere inclusivi per i diversi generi e tipi di corpo. Crediamo in un futuro in cui si possano superare gli stereotipi su questi argomenti, e i nostri vestiti, e l’abbigliamento in generale, possano essere per tutti!

Qual è il vostro punto di vista sulla politica di Instagram di censurare sempre più body positivity ed erotismo artistico?

È pazzesco quello che sta succedendo su Instagram. Prima la censura dei corpi femminili, lo shadowbanning, ora la censura dei contenuti erotici e dei lavoratori del sesso.

Sembra proprio che invece di andare avanti con questo movimento positivo per il sesso della nuova generazione, ci stiano spingendo indietro. Tuttavia, dall’altro lato, è davvero sorprendente vedere come le persone stanno lottando contro questo, cercando di contrastare questi censori.

Cosa pensate del fatto che in Italia non ci siano leggi contro l’omobi-transfobia?

Siamo rimasti scioccati e ci siamo sentiti molto tristi quando abbiamo saputo della decisione. è un colpo enorme contro la comunità LGBTQ+ ed è stato il rifiuto dei diritti umani fondamentali. È triste vedere un paese così progressista avere questo tipo di problemi nel 2021. Ma siamo convinti che la lotta non è finita, e dobbiamo restare uniti per un futuro più inclusivo e migliore.