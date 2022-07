Iraq, il governo vuole criminalizzare l’omosessualità

2 min. di lettura

L’omosessualità in Iraq è stata depenalizzata nel 1969. Ebbene dopo poco più di 50 anni, la commissione giuridica parlamentare irachena si è riunita l’8 luglio scorso per pianificare una nuova criminalizzazione dell’omosessualità a livello nazionale. A confermarlo, intervistato da un’agenzia di stampa irachena, il parlamentare della coalizione State of Law Aref al-Hamami.

“È stato deciso all’interno del parlamento di raccogliere delle firme per legiferare su una legge che vieti l’omosessualità in Iraq“, ha precisato, come riportato da Middle East Eye. “Tale legge sarà rafforzata da disposizioni legali che preverranno l’omosessualità e le perversioni ad essa associate“.

In una dichiarazione a GAY TIMES, Amir Ashour, capo del gruppo LGBTQ+ IraQueer, ha parlato delle gravi implicazioni legate a questa nuova proposta di legge. “Il governo iracheno sta usando il suo odio per le persone LGBT+ per distrarre i cittadini dalla loro incapacità di formare un governo e fornire servizi. La comunità internazionale deve esercitare immediatamente pressioni sull’Iraq. Sono in gioco le vite delle persone LGBT+ e il futuro del movimento queer”.

Per quanto l’omosessualità sia da oltre mezzo secolo legale nel paese, gli iracheni LGBTQ+ hanno subito e continuano a subire abusi, tra cui torture, rapimenti, aggressioni fisiche e in alcuni tragici casi la morte, da parte di famiglie e gruppi conservatori. Secondo The Human Rights Watch, 11 persone LGBTQ+ sono state arrestate nel giugno 2021 ai sensi dell’articolo 401 del codice penale, che criminalizza “l’indecenza pubblica”. Ad oggi il processo non è ancora mai andato in scena.

Esistono numerose squadre della morte all’interno del Paese, con l’unico intento di punire con la morte gli omosessuali. E pensare che nel Medioevo essere omosessuali in Iraq era socialmente accettato, come ricordano le testimonianze di Abu Nuwas, il quale scrisse poesie a sfondo omoerotico. Pochi mesi fa vi abbiamo raccontato la storia di Danyar, costretto a fuggire dall’Iraq perché omosessuale.

